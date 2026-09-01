POCO F9 Ultra Türkiye'de! 100W Hızlı Şarj ve 8.050 mAh Bataryası Var

POCO yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte F9 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefon yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz ayırca çok güçlü işlemci, yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

POCO F9 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 8.050 mAh

8.050 mAh Hızlı Şarj: 100W

POCO F9 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

POCO'nun yeni telefonu 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 185Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. 4500 nit parlaklık, güneş ışığı altında ekranın rahatça görülebilmesi için fazlasıyla yeterli bir değer.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç defa yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 102Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

POCO F9 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

F9 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Telefonda bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor.

3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemcinin POCO F8 Ultra, Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi 17 dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim.

POCO F9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

F9 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada F8 Ultra'da 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiskel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

POCO F9 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh?

POCO'nun yeni telefonunda 8.050 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Bu yüksek kapasite sayeisnde telefon uzun pil ömrü sunuyor. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli F8 Ultra'da 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

POCO F9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 79 bin 999 TL

79 bin 999 TL 16 GB RAM ve 512 GB depolama: 84 bin 999 TL

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemek hem de oyun oynamak oldukça keyifli. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Telefonun ayrıca yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini düşünüyorum. Telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor.