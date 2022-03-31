Redmi Note 11 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatlar ve Özellikleri

Xiaomi, Redmi Note 11 serisini ve çeşitli ekosistem ürünlerini Xiaomi fanlarının, basın mensuplarının, iş ortaklarının ve kanaat önderlerinin katılımıyla eğlenceli bir lansmanda tanıttı.

Redmi Note serisi üyeleri Redmi Note 11 Pro 5G 8.099 TL’den ve Redmi Note 11 Pro+ 5G 9.499 TL’den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla Nisan ayının ikinci yarısında kullanıcılarıyla buluşacak. Serinin diğer üyelerinden Redmi Note 11 Pro 7.199 TL’den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla 1-10 Nisan tarihleri arasında ön satış fırsatıyla satışta olacak. Redmi Note 11S ise 6.499 TL’den başlayan fiyatlarla 1 Nisan itibariyle raflarda yerini alacak. Ailenin son üyesi Redmi Note 11 ise 5.199 TL’den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla Mayıs ayında satışa çıkacak.

Redmi Note 11 serisi; kamera sistemine, şarj hızına, ekranına ve işlemciye bir kez daha önemli yenilikler getirerek, amiral gemisi düzeyinde akıllı telefon performansını eskisinden daha erişilebilir hâle getiriyor.

İşte merakla beklenen Redmi Note 11 serisi telefonlarının özellikleri ve fiyatları:

Redmi Note 11 Pro 5G Özellikleri

Ekran: 6.67 inç Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6.67 inç Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP f/1.89 geniş kamera + 8 MP f/2.2 ultra geniş kamera + 2 MP f/2.4 telefoto makro kamera

108 MP f/1.89 geniş kamera + 8 MP f/2.2 ultra geniş kamera + 2 MP f/2.4 telefoto makro kamera Pil: 5.000 mAh pil, 67W hızlı şarj,

5.000 mAh pil, 67W hızlı şarj, Ağırlık: 202 gram

202 gram Renk: Beyaz, gri ve mavi

Beyaz, gri ve mavi İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 13

Redmi Note 11 Pro Özellikleri

Ekran: 6.67 inç FHD+, 120 Hz tazeleme hızı

6.67 inç FHD+, 120 Hz tazeleme hızı İşlemci: MediaTek Helio G96

MediaTek Helio G96 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 128 GB/256 GB

128 GB/256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP

108 MP Pil: 5.000 mAh, 67W hızlı şarj

5.000 mAh, 67W hızlı şarj İşletim Sistemi: MIUI 12.5

Redmi Note 11S Özellikleri

Ekran: 6.43 inç FHD+, 120 Hz tazeleme hızı

6.43 inç FHD+, 120 Hz tazeleme hızı İşlemci: MediaTek Helio G96

MediaTek Helio G96 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 128 GB/256 GB

128 GB/256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

108 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera Pil: 5.000 mAh, 67W hızlı şarj

5.000 mAh, 67W hızlı şarj İşletim Sistemi: MIUI 13

Redmi Note 11 Özellikleri

Ekran: 6.1 inç FHD+, 90 Hz tazeleme hızı

6.1 inç FHD+, 90 Hz tazeleme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera Pil: 5.000 mAh, 33W hızlı şarj

5.000 mAh, 33W hızlı şarj İşletim Sistemi: MIUI 13

Redmi Note 11 Pro 5G Fiyatı

8.099 TL

Redmi Note 11 Pro Fiyatı

7.199 TL

Redmi Note 11S Fiyatı

6.499 TL

Redmi Note 11 Fiyatı