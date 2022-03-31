Redmi Note 11 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatlar ve Özellikleri
Merakla beklenen Redmi Note 11 serisi tanıtıldı. Çarpıcı özellikleriyle dikkat çeken telefonların tüm detayları ve fiyatları haberimizde.
Xiaomi, Redmi Note 11 serisini ve çeşitli ekosistem ürünlerini Xiaomi fanlarının, basın mensuplarının, iş ortaklarının ve kanaat önderlerinin katılımıyla eğlenceli bir lansmanda tanıttı.
Redmi Note serisi üyeleri Redmi Note 11 Pro 5G 8.099 TL’den ve Redmi Note 11 Pro+ 5G 9.499 TL’den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla Nisan ayının ikinci yarısında kullanıcılarıyla buluşacak. Serinin diğer üyelerinden Redmi Note 11 Pro 7.199 TL’den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla 1-10 Nisan tarihleri arasında ön satış fırsatıyla satışta olacak. Redmi Note 11S ise 6.499 TL’den başlayan fiyatlarla 1 Nisan itibariyle raflarda yerini alacak. Ailenin son üyesi Redmi Note 11 ise 5.199 TL’den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla Mayıs ayında satışa çıkacak.
Redmi Note 11 serisi; kamera sistemine, şarj hızına, ekranına ve işlemciye bir kez daha önemli yenilikler getirerek, amiral gemisi düzeyinde akıllı telefon performansını eskisinden daha erişilebilir hâle getiriyor.
İşte merakla beklenen Redmi Note 11 serisi telefonlarının özellikleri ve fiyatları:
Redmi Note 11 Pro 5G Özellikleri
- Ekran: 6.67 inç Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 108 MP f/1.89 geniş kamera + 8 MP f/2.2 ultra geniş kamera + 2 MP f/2.4 telefoto makro kamera
- Pil: 5.000 mAh pil, 67W hızlı şarj,
- Ağırlık: 202 gram
- Renk: Beyaz, gri ve mavi
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 13
Redmi Note 11 Pro Özellikleri
- Ekran: 6.67 inç FHD+, 120 Hz tazeleme hızı
- İşlemci: MediaTek Helio G96
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 108 MP
- Pil: 5.000 mAh, 67W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: MIUI 12.5
Redmi Note 11S Özellikleri
- Ekran: 6.43 inç FHD+, 120 Hz tazeleme hızı
- İşlemci: MediaTek Helio G96
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 108 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
- Pil: 5.000 mAh, 67W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: MIUI 13
Redmi Note 11 Özellikleri
- Ekran: 6.1 inç FHD+, 90 Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Ön Kamera: 13 MP
- Arka Kamera: 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
- Pil: 5.000 mAh, 33W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: MIUI 13
Redmi Note 11 Pro 5G Fiyatı
- 8.099 TL
Redmi Note 11 Pro Fiyatı
- 7.199 TL
Redmi Note 11S Fiyatı
- 6.499 TL
Redmi Note 11 Fiyatı
- 5.199 TL
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