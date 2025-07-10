Hem Uygun Fiyatlı Hem Yerli SUV! Renault Boreal Ortaya Çıktı!

Renault, global büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak geliştirdiği yeni SUV modeli Boreal’i resmi olarak tanıttı. İlk olarak Latin Amerika pazarı için geliştirilen ve devamında tüm Avrupa pazarına açılacak olan C segment SUV Renault’nun “Uluslararası Oyun Planı 2027” hedefleri doğrultusunda global sahnede üst sınıf rekabet gücünü artıracak. İşte Renault Boreal teknik özellikleri ve detayları...

Renault Boreal Teknik Özellikleri

Yeni Renault Boreal Avrupa dışındaki 70’ten fazla pazar için özel olarak geliştirildi. Model ilk etapta Latin Amerika’da satışa çıkacak olsa da zamanla farklı coğrafyalarda da kullanıcılarla buluşturulacak. Tasarımı ve donanımıyla hem fiyat-performans odaklı kullanıcıları hem de yeni nesil sürüş teknolojilerini deneyimlemek isteyenleri hedefliyor.

Fransızcadan ilham alınarak seçilen “Boreal” ismi markanın keşif, cesaret ve sınırları aşma ruhunu temsil ediyor. Renault’nun açıklamasına göre bu model şirketin global ürün gamını daha üst segmente taşıma hedefinin de simgesi olacak.

Henüz tüm teknik detaylar açıklanmasa da Renault Boreal'in gelişmiş sürüş destek sistemleri, konfor odaklı iç mekân tasarımı ve bağlantılı araç teknolojileri ile donatılacağı belirtiliyor. Markanın SUV kategorisindeki yeni yüzü olan bu model ulaşılabilir fiyat etiketiyle global pazarda ses getirmeyi hedefliyor.

Renault Boreal’in resmi fiyatı henüz açıklanmadı ancak modelin konumlandırması ve hedef pazarı göz önüne alındığında bazı tahminlerde bulunmak mümkün. C segmentinde yer alan ve ilk olarak Latin Amerika'da satışa sunulacak olan Boreal markanın mevcut ürün gamında Dacia Duster’ın üzerinde Renault Austral’in ise biraz altında konumlandırılacak gibi görünüyor.

Bu da modelin fiyat açısından ulaşılabilir sınıfta kalmasını sağlarken konfor ve teknoloji düzeyiyle bir üst segmente göz kırpmasını mümkün kılıyor. Latin Amerika pazarı için değerlendirildiğinde Renault Kardian gibi modellerin yaklaşık 22 bin dolar seviyesinde başlangıç fiyatlarına sahip olduğu görülüyor. Bu bilgiler ışığında Boreal’in Brezilya gibi pazarlarda yaklaşık 21 bin ila 25 bin dolar arasında bir fiyatla satışa çıkması muhtemel.

Türkiye’ye ithal edilmesi durumunda ise fiyatlandırma ÖTV, KDV ve gümrük vergileri gibi unsurlarla ciddi şekilde yükseliyor. Eğer Boreal, 1.0 veya 1.3 litrelik turbo motorla gelirse yüzde 80 ÖTV dilimine girece. Bu senaryoya göre aracın Türkiye satış fiyatı 1 milyon 400 bin TL ile 1 milyon 650 bin TL arasında olabilir.