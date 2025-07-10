Volkswagen’e Can Suyu: Bu Uygun Fiyatlı Elektrikli Modeller Rekor Kırdı!

Alman otomotiv devi Volkswagen elektrikli otomobiller satışıyla yeniden hayat buldu diyebiliriz. İçten yanmalı motorların atası sayılabilecek Volkswagen yeni nesil teknolojiye geçte olsa uyum sağlamayı başardı. Peki Volkswagen 2025 yılında kaç adet elektikli otomobil sattı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Uygun Fiyatlı Elektrikli Volkswagen Modelleri Talep Patlaması Yarattı!

Alman otomotiv devi Volkswagen elektrikli araç pazarında adeta yeniden doğdu. 2025'in ilk yarısında açıklanan yeni satış verileri markanın elektrikli model stratejisinin meyvesini verdiğini ortaya koyuyor. Özellikle uygun fiyatlı modellerin yakaladığı ivme şirketin global ölçekteki toplam satış performansını doğrudan etkiledi.

Volkswagen’in yanı sıra grup markalarından Škoda, SEAT-Cupra, Audi ve Porsche da elektrikli araç satışlarında ciddi artışlar kaydetti. Škoda yüzde 148, SEAT-Cupra yüzde 105, Audi yüzde 32, Porsche ise yüzde 279 oranında artışla dikkat çekti. Bu rakamlar tüm grubun elektrikli mobiliteye geçişte ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bunun yanında markanın içten yanmalı otomobil pazarındaki satış başarısı da takdire şayan. Özellikle Çinli markaların baskısından etkilenen Volkswagen bu alanda da satış rakamlarında artış kaydetti. Ancak bu artış elektrikli otomobillerde yaşananlar kadar ses getirmedi.

Volkswagen 2025 Yılında Kaç Adet Elektrikli Otomobil Sattı?

Volkswagen Grubu, 2025'in ilk altı ayında dünya genelinde 465 bin 500 adet elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi.

Bu sayI geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 47’lik bir artış anlamına geliyor. Elektrikli araçların toplam satışlardaki payı ise yüzde 7’den yüzde 11’e yükselmiş durumda. Özellikle ID.4, ID.3 ve ID.5 gibi modeller nispeten erişilebilir fiyat seviyeleriyle kullanıcıların ilgisini çekti.

En çok tercih edilen modeller arasında 84 bin 900 adetle ID.4 ve ID.5, 60 bin 700 adetle ID.3, 44 bin 600 adetle Audi Q4 E-Tron dikkat çekti. Hem Avrupa hem de Çin pazarlarında önemli büyüme gösteren bu modeller VW Grubu’nun elektrikli dönüşümündeki lokomotif güç oldu.