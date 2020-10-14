ROKETSAN Uzaya Roket Fırlatacak! İşte Tarih

ROKETSAN geliştirdiği teknolojileri denemek için yeni bir roket fırlatmaya hazırlanıyor. 2015 yılında geliştirdikleri sistemler ile uzaya erişim ile ilgili faaliyetleri hayata geçirdiklerini belirten ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şirketin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Türkiye'nin uzay programını gerçekleştirmek için görevlendirildiğini ifade etti. Peki, ROKETSAN uzaya roket fırlatacağı tarih ne zaman? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.,

ROKETSAN Uzaya Roket Fırlatacağı Tarih Belli Oldu

ROKETSAN uzaya roket ne zaman fırlatacak? Murat İkinci tarafından yapılan açıklama ile beraber tarih belli oldu. Murat İkinci, "Yıl sonu itibarıyla yeni denememizi gerçekleştireceğiz. Önceki fırlatmada deneyemediğimiz ve bu süre içinde geliştirdiğimiz itki sistemlerinin, manevra kontrol sistemlerinin, itki yönetim sistemleri üzerindeki bazı aviyonik sistemlerin test ve denemeleri yapılmış olacak. Bundan sonraki aşamada ise ilk hedefimiz, kısa süre içinde 100 kilogramlık bir yükü 400 kilometredeki yörüngeye yerleştirebilecek ve ülkemizi 'kendi uydusunu kendi yörüngesine yerleştirebilecek ülke' statüsüne eriştirecek çalışmanın tamamlanması olacak" ifadelerini kullandı.

Murat İkinci, "Bundan sonraki aşamalarda üst seviye hedefleri yerine getirmek üzere çok ciddi yatırımlar altına girilecek. Bunların bir kısmı şu anda devletimiz tarafından destekleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve SSB bu işin ciddi destekçilerinden. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu talimatlarla yatırımlarımızı hızlandırdık. Bundan sonraki 1-2 sene içinde özellikle 400 ve 400 kilometre ötesindeki yörüngelere ulaşabilecek büyük motorları yerli ve milli imkanlarla geliştirmek üzere çok ciddi bir yatırım programı içindeyiz" dedi.

İkinci, "ROKETSAN mevcut kabiliyetlerin çok daha üst düzeye çıkartılacağı, çok daha büyük ve güçlü motorların yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirileceği bir yatırım planlaması içerisinde. SSB ve Cumhurbaşkanlığımız koordinasyonunda yol haritasını oluşturuyor. Bu yol haritası işlemeye başladı. Önümüzdeki dönemde çok daha üst seviye motor, itki ve roket sistemlerinin geliştiğini ve bunların sahada operasyonel olarak çalıştığını göstereceğimiz bir süreç bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.

Murat İkinci, "Türkiye'nin bundan sonraki uzay haritasında bu ve benzeri birçok faaliyetin olacağını değerlendiriyoruz. Mevcutta yapmış olduğumuz çalışmaların da çok farklı alanlara etkisi olabilir. Özellikle uzaydaki radyasyon etkisi ve dayanımları, oradaki ortamla ilgili olarak yüksek dayanımlı sistemlerin ortaya çıkartılması, aynı zamanda ulaştırma, sağlık hatta tarım gibi alanlarda da çok farklı açılımlara yol açabilecek teknolojileri ülkemize kazandıracak. Şu anda önceliğimiz Türkiye'nin uzaya erişimini sağlamak ancak burada elde edilecek teknolojilerin çok farklı alanlarda da ülkemize katkı yapacağını değerlendirmek yanlış olmaz" ifadelerine yer verdi.