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  4. Ruhi Çenet'in İkinci YouTube Kanalı Çalındı: Bitcoin Dolandırıcılığı Yapılıyor

Ruhi Çenet'in İkinci YouTube Kanalı Çalındı: Bitcoin Dolandırıcılığı Yapılıyor

Ruhi Çenet'in ikinci YouTube kanalı çalındı. Ruhi Çenet YouTube kanalının çalınması hakkında açıklama yaptı. Detaylar haberimizde.

ruhi-cenet-ikinci-youtube-kanali-calindi
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

YouTube'da çektiği videolar ile tanınan Ruhi Çenet'in ikinci YouTube kanalı çalındı. Ruhi Çenet, Twitter üzerinden YouTube'dan yardım istedi. İşte Ruhi Çenet'in YouTube kanalının çalınması hakkında yaptığı açıklama.

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Ruhi Çenet'in YouTube Kanalı Çalındı: Ruhi Çenet Açıklama Yaptı

Ruhi Çenet Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İkinci YouTube kanalımız 'Sümeyra Çenet Videoları' kanalı hacklenmiştir. Hiç merak etmeyin kanalımızı geri almak için elimizden gelen her şeyi yapıcaz."

Çenet, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise YouTube ekibinden yardım istedi:

"Merhaba @TeamYouTube. YouTube kanalımız "Sümeyra Çenet Videoları" hacklendi. Kanalımızı nasıl geri alabiliriz? Teşekkürler."

Şu anda Ruhi Çenet'in ikinci YouTube kanalından Bitcoin dolandırıcılığı yapılmakta. Kanalda 1 adet video bulunmakta ve videoyu izleyen kişilerden Bitcoin istenmekte. İstenilenleri kesinlikle ve kesinlikle yerine getirmeyin.

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Umuyoruz ki Ruhi Çenet YouTube kanalını kısa süre içerisinde geri alır. Sizler Ruhi Çenet'in YouTube kanalının çalınması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER: youtube

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