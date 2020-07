Ruhi Çenet'in İkinci YouTube Kanalı Çalındı: Bitcoin Dolandırıcılığı Yapılıyor

YouTube'da çektiği videolar ile tanınan Ruhi Çenet'in ikinci YouTube kanalı çalındı. Ruhi Çenet, Twitter üzerinden YouTube'dan yardım istedi. İşte Ruhi Çenet'in YouTube kanalının çalınması hakkında yaptığı açıklama.

Ruhi Çenet Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İkinci YouTube kanalımız 'Sümeyra Çenet Videoları' kanalı hacklenmiştir. Hiç merak etmeyin kanalımızı geri almak için elimizden gelen her şeyi yapıcaz."

Çenet, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise YouTube ekibinden yardım istedi:

"Merhaba @TeamYouTube. YouTube kanalımız "Sümeyra Çenet Videoları" hacklendi. Kanalımızı nasıl geri alabiliriz? Teşekkürler."

Hi dear @TeamYouTube, our YouTube channel "Sümeyra Çenet Videoları" is hacked.

Here is our channel link: https://t.co/AFRUa17c29

How can we get back our channel?

Thanks