Rusya Nedeniyle Avrupa’nın Mars Planları Ertelenebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya girmesinin ardından birçok dünya ülkesi ve büyük kuruluşlar Rusya’ya tepki gösterdi. Rusya’ya karşı yapılan yaptırımların sayısı her geçen gün artarken, askeri harekat şimdiden kurumları da etkilemeye başladı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Eylül’de Mars’a göndermeyi planladığı uzay aracını, yaşanan gerilim nedeniyle erteleme kararı üzerinde düşünüyor.

ESA’dan yapılan açıklamada, İngiltere yapımı Rosalind Franklin uzay aracının fırlatılması planının, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle risk altında olduğu söylendi.

Yaptırımlar ve şartların, Rosalind Franklin’in fırlatılmasına dair büyük bir soru işareti oluşturduğu vurgulanarak, ‘Ukrayna’daki savaşın insani kurbanları ve trajik sonuçları nedeniyle üzüntü içerisindeyiz.’ ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ESA’nın sadece uzay programlarıyla ilgili konularda değil Avrupa değerlerinin korunmasına tam riayet noktasında da doğru kararlar alınmasına öncelik verdiği aktarıldı.

Rus Roketiyle Fırlatılacaktı

Rusya’yla yürütülen bir projenin parçası olan Rosalind Franklin’in Eylül ayında bir Rus roketiyle fırlatılması ve 8 ay sonra Rus donanımı kullanılarak Mars’a inmesi planlanıyordu.

Rus uzay ajansı Roscosmos, hafta sonu yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ekonomik yaptırımlarına karşılık olarak Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Kourou Uzay Üssü'nden Rus Soyuz roketlerinin fırlatılmasını askıya alacağını söylemişti.

DNA’nın yapısını keşfeden bilim insanlarından biri olan İngiliz Rosalind Franklin’in adı verilen uzay aracının fırlatılması için Eylül sonu Ekim başını kapsayan 10 günlük dar bir zaman sınırlaması bulunuyor. Bu aralık kaçırılırsa gezegenlerin konumu nedeniyle fırlatmanın 26 ay daha ertelenmesi gerekiyor.