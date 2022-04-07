Samsung, 2022'nin İlk Çeyreğine Dair Kazanç Raporlarını Açıkladı

Samsung Electronics, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin ön kazanç raporunu açıkladı.

Şirket, Mart ayında sona eren 2022 yılının ilk çeyreğinde 63.1 milyar $ (77 trilyon KRW) konsolide gelir ve yaklaşık 11.6 milyar $ (14.1 trilyon KRW) işletme kârı rapor etmeyi tahmin ettiğini söyledi. Bu rakamlar, 53.6 milyar $ satış ve 7.6 milyar $ işletme kârı oluşturan 2021'in ilk çeyreğine göre oldukça yüksek.

Reuters'e göre Koreli teknoloji devinin geçen yılın ilk çeyreğine göre %50'lik bir artışı temsil eden 2018'den bu yana en yüksek ilk çeyrek işletme kârını yayınlaması bekleniyor. Bu, Bloomberg analistlerinin beklediği 10.9 milyar $ (13.4 trilyon KRW) işletme kârını geride bırakıyor. 2022'nin son çeyreğinde 62.8 milyar $'lık (76.6 trilyon KRW) önceki rekorun üzerine çıkması muhtemel olan satışlar da WSJ'ye göre S&P Market Intelligence analistleri tarafından tahmin edilen yaklaşık 61.4 milyar $ (74.9 trilyon KRW) ile piyasa beklentisinin üzerinde.

Satışlar ve kârlarda beklenen rakamlar, Samsung'un ürünlerine ve en yeni serisi Galaxy S22'ye yönelik güçlü talep göz önüne alındığında gayet beklenen seviyelerde.

Samsung 2022 Yılının İlk Çeyreğinde Kâr Rekorları Kırıyor

Reuters tarafından alıntılanan analistlere göre DRAM ve NAND bellek yongaları üreten Koreli firma, yarı iletken yongalardaki son fiyat düşüşüne rağmen tüketicilerden gelen sağlam yonga talebinden yararlanmış görünüyor. DRAM fiyatları, enflasyon ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2022'nin ikinci çeyreğinde düşebilir ancak TrendForce'a göre Japonya'daki Kioxia ve ABD merkezli Western Digital'in ortak girişim tesisindeki bir hammadde kontaminasyonu sorununun ardından NAND fiyatının bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık %5 ila %10 artması bekleniyor.

Samsung, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Galaxy S22 serisinin satışlarının bu hafta sonuna kadar Güney Kore'de 1 milyona ulaşmasının muhtemel olduğunu söyledi. Araştırma firması Counterpoint'in yardımcı direktörlerinden Sujeong Lim, Reuters'e verdiği demeçte firmanın Şubat ayındaki lansmanından sonra Mart ayı sonuna kadar 6 milyondan fazla S22 serisi satmasının beklendiğini söyledi.

Şirket 2022 yılının ilk çeyreğindeki kazançlarının tamamını 28 Nisan tarihinde açıklayacak.