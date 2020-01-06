Samsung Galaxy Chromebook Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

CES 2020 sırasında tanıtılan Samsung Galaxy Chromebook özellikleri ve tasarımı ile dikkatleri çekiyor. İşte yeni modele ait merak edilen tüm detaylar!

Samsung Galaxy Chromebook Özellikleri

Samsung tarafından tanıtılan Galaxy Chromebook temel olarak premium segment odaklı ikisi bir arada olarak öne çıkıyor. Samsung'un en ince cihazlarından birisi olan model sadece 9,9 mm kalınlığında. Bu boyutun bilgisayar tarafında oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz.

13.3 inç boyutundaki ekran 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip. AMOLED panele sahip olan bu ekran kalem desteği ile birlikte etkileşimli kullanımı bir adım öne taşıyor. Bu arada kalemin kutunun içerisinden çıktığını ve yerleşik yapıda olduğunu belirtelim.

Cihaz adından da anlaşılabileceği gibi Chrome OS ile birlikte geliyor ve Intel Core i5 (10. Nesil) işlemciden gücünü alıyor. RAM ve depolama tarafında farklı seçenekler var. Azami limitin 16 GB RAM ve 1 TB SSD olduğunu vurgulayalım.

Güvenlik tarafında parmak izi sensörü ile gelen cihaz, 49.2Wh bataryaya sahip.

Samsung Galaxy Chromebook Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Fiesta Red ve Mercury Gray renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan model çeşitli varyasyonlara bağlı olarak 999,99 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak. Galaxy Chromebook'un bu yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacağı da açıklanan detaylar arasında bulunuyor.