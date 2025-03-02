Samsung'un Yeni Fiyat Performans Canavarları Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56 Tanıtıldı!
Samsung, uzun bir süredir beklenen yeni bütçe dostu akıllı telefon modelleri Samsung Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56'yı tanıttı.
Son dönemde piyasaya sürdüğü giriş ve orta segment akıllı telefonlarıyla geniş bir kitleye hitap etmeyi başaran Samsung, kısa bir süre önce merakla beklenen yeni uygun fiyatlı A serisi cihazlarını tanıttı.
Samasung Galaxy A26, Galaxy A36 ve A56 olarak adlandırılan yeni modeller, markanın alışageldiğimiz standart tasarımı ve fena olmayan teknik özellikleri ile birlikte teknoloji sahnesindeki yerini almış durumda.
Yeni Galaxy A Serisinin Özellikleri:
Duyurulmasının ardından yakın zamanda dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde satışa sunulması beklenen yeni Galaxy A serisi telefonlar, ilk bakışta oldukça zor ayırt edebileceğimiz benzer tasarımlara sahip. Cihazlar tasarımlarının yanı sıra bazı teknik özellikler için ortak donanımları bünyesinde barındırıyor.
İlk olarak hem Galaxy A26, hem Galaxy A36 hem de Galaxy A56, 6,7 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla birlikte geliyor. Üç modelde de 5.000 mAh kapasiteli batarya bulunurken, ana kamera olarak OIS destekli ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik bir sensör tercih ediliyor.
Bunun yanı sıra Android 15 tabanlı One UI 7 ile çalışan yeni cihazlar, 6 yıl boyunca güncelleme desteği alacak olmasıyla dikkat çekiyor. Ek olarak, Bluetooth 5.3 teknolojisini destekleyen telefonlar, suya ve toza dayanıklılık alanında IP67 sertifikasıyla kendini kanıtlıyor.
Galaxy A26 Özellikleri:
- Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı Corning Gorilla Glass koruması
- İşlemci: Exynos 1380
- RAM: 6 GB veya 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri
- Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana kamera (OIS destekli), 8 MP f/2.2 geniş açılı kamera, 2 MP f/2.4 makro kamera
- Ön Kamera: 12 MP selfie kamerası
- Batarya: 5.000 mAh kapasite
- Şarj Hızı: 25W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C bağlantı özellikleri
Galaxy A36 Özellikleri:
- Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı Corning Gorilla Glass koruması
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3
- RAM: 6 GB veya 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri
- Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana kamera (OIS destekli), 8 MP f/2.2 geniş açılı kamera, 5 MP f/2.4 makro kamera
- Ön Kamera: 12 MP selfie kamerası
- Batarya: 5.000 mAh kapasite
- Şarj Hızı: 25W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C bağlantı özellikleri
Galaxy A56 Özellikleri:
- Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı Corning Gorilla Glass koruması
- İşlemci: Samsung Exynos 1580
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri
- Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana kamera (OIS destekli), 12 MP f/2.2 geniş açılı kamera, 5 MP f/2.4 makro kamera
- Ön Kamera: 12 MP selfie kamerası
- Batarya: 5.000 mAh kapasite
- Şarj Hızı: 25W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C bağlantı özellikleri
Samsung'un yeni cihazları, A serisinin ugun fiyat geleneğini devam ettirerek güçlü özelliklerine kıyasla bütçe dostu etiketlere sahip. Öyle ki, Galaxy A56 500 dolar, Galaxy A36 400 dolar Galaxy A26 ise yalnızca 300 dolar karşılığında satın alınabilecek. Telefonların önümüzdeki aylarda ülkemize de ayak basması bekleniyor.
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