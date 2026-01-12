Resmen Bedava: Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 120 Hz Ekranı Var

Yeni Android amiral gemileri için yoğun mesai harcayan Samsung, bir yandan da uygun fiyatlı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Bu sayede cep dostu olmaya devam eden marka, son olarak Galaxy A07 5G adlı modelini duyurdu. İşte Samsung Galaxy A07 5G özellikleri ve fiyatı...

Samsung Galaxy A07 5G Teknik Özellikleri

Geçen yıl Galaxy A07 4G modelini tanıtan Samsung, şimdi ise Galaxy A07 5G’yi sessizce piyasaya sürdü. Akıllı telefonun ön tarafnda 6,7 inç büyüklüğünde PLS LCD bir ekran yer alıyor. 1600 x 720 piksel (HD+) çözünürlük sunan bu panel, 120 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık değeriyle geliyor.

Cihaz, MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga setine 4 GB veya 6 GB RAM ile 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Depolama kapasitesi microSD kart desteği sayesinde 2 TB’a kadar artırılabiliyor.

Telefon kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkıyor. Samsung, bu model için altı büyük Android sürüm güncellemesi sunacağını belirtiyor. Bu da cihazın Android 22’ye kadar güncelleme alacağı anlamına geliyor.

6.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Galaxy A07 5G, ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına sahip. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Cihaz bu kameralarla 1080p çözünürlükte 30 fps video kaydı yapabiliyor.

Yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu, toz ve suya dayanıklılık, USB-C bağlantı noktası, çift bant Wi-Fi ve 5G desteği de Samsung Galaxy A07 5G özellikleri arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy A07 5G Fiyatı

Samsung Galaxy A07 5G 4 GB RAM + 128 GB: 175 dolar

Samsung Galaxy A07 5G 6 GB RAM + 128 GB: 195 dolar

