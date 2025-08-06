Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy A17 5G Duyuruldu! 8 GB RAM'i Var

Geçtiğimiz yılın ekim ayında bütçe dostu Samsung Galaxy A16 tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından serinin yeni modeli merakla beklenmeye başlanmıştı. Kısa süre önce Samsung Galaxy A17 5G tanıtıldı. Birden fazla RAM seçeneği sunan telefon için 239 euro (11.308 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Samsung Galaxy A17 5G Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy A17 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 192 gram ağırlığındaki telefonun yan tarafında parmak izi sensörü mevcut.

Samsung'un bütçe dostu telefonu gücünü Exynos 1330 işlemcisinden alıyor. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy M14'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile birlikte gelen Galaxy A17 5G modeli 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama taraıfnda ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

164,4 x 77,9 x 7,5 mm boyutlarındaki telefonda çift SIM (nano + nano) desteği bulunuyor. Telefonda ayrıca IP54 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Samsung Galaxy A17 5G Fiyatı

Gri, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy A17 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 230 euro (10.883 TL), 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 309 euro (14.621 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.