Samsung'un Uygun Fiyatlı Serisine One UI 8 Güncellemesi Gelecek
Henüz Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi tamamlanmamış olmasına rağmen Android 16 tabanlı One UI 8.0'i alacak uygun fiyatlı Samsung telefonlar netleşti.
Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesini tamamlarken çok sancılı bir süreçten geçti. Sürekli olarak ertelemeler yaşandı ve pek çok hata yüzünden bazen güncellemeler tamamen iptal edildi. Samsung, aynı hatayı iki kere yapmamak için Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesinde daha şimdiden kararlı adımlar atıyor.
Bu doğrultuda, Samsung'un uygun fiyatlı telefonlarının güncelleme alacağı kesinleşti. İşte One UI 8.0 güncellemesi alacak uygun fiyatlı Samsung telefonlar...
Samsung Galaxy A Serisine One UI 8 Desteği
Resmi liste henüz Samsung tarafından paylaşılmamış olsa da, önceki politikalara bakıldığı zaman büyük ölçüde netlik kazanan Samsung telefonlar belli oluyor. Galaxy A serisinden güncelleme alacak telefonlar şöyle:
- Galaxy A54
- Galaxy A06 (LTE / 5G)
- Galaxy A73
- Galaxy A36
- Galaxy A25
- Galaxy A16 (LTE / 5G)
- Galaxy A33
- Galaxy A55
- Galaxy A34
- Galaxy A24
- Galaxy A15 (LTE / 5G)
- Galaxy A35
- Galaxy A56
- Galaxy A26
One UI 8 Yayın Tarihi Ne Zaman?
Samsung kullanıcıları, "One UI 8.0 güncellemesi ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabını arıyor. Ancak Samsung, One UI 8 için net bir tarih vermiş değil. Ama güncellemenin bu yaz sunulacağı açıklandı. Bu da Haziran ile Eylül arasında herhangi bir zaman olabilir. Yakın tarihli raporlar, Temmuz ayını işaret ediyor.
One UI 8 Bu Modeller İçin Yolun Sonu Olacak!
Teknoloji devi Samsung, One UI 8 ile birlikte bazı cihazların güncelleme dönemini tamamlayacağını duyurdu. Listede tabletler ve popüler modeller de var.