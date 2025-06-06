Samsung'un Uygun Fiyatlı Serisine One UI 8 Güncellemesi Gelecek

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesini tamamlarken çok sancılı bir süreçten geçti. Sürekli olarak ertelemeler yaşandı ve pek çok hata yüzünden bazen güncellemeler tamamen iptal edildi. Samsung, aynı hatayı iki kere yapmamak için Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesinde daha şimdiden kararlı adımlar atıyor.

Bu doğrultuda, Samsung'un uygun fiyatlı telefonlarının güncelleme alacağı kesinleşti. İşte One UI 8.0 güncellemesi alacak uygun fiyatlı Samsung telefonlar...

Samsung Galaxy A Serisine One UI 8 Desteği

Resmi liste henüz Samsung tarafından paylaşılmamış olsa da, önceki politikalara bakıldığı zaman büyük ölçüde netlik kazanan Samsung telefonlar belli oluyor. Galaxy A serisinden güncelleme alacak telefonlar şöyle:

Galaxy A54

Galaxy A06 (LTE / 5G)

Galaxy A73

Galaxy A36

Galaxy A25

Galaxy A16 (LTE / 5G)

Galaxy A33

Galaxy A55

Galaxy A34

Galaxy A24

Galaxy A15 (LTE / 5G)

Galaxy A35

Galaxy A56

Galaxy A26

One UI 8 Yayın Tarihi Ne Zaman?

Samsung kullanıcıları, "One UI 8.0 güncellemesi ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabını arıyor. Ancak Samsung, One UI 8 için net bir tarih vermiş değil. Ama güncellemenin bu yaz sunulacağı açıklandı. Bu da Haziran ile Eylül arasında herhangi bir zaman olabilir. Yakın tarihli raporlar, Temmuz ayını işaret ediyor.