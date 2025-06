Akıllı Telefonla Hayata Tutunmak! Galaxy S25 Ultra Bir Askerin Hayatını Kurtardı!

Bugüne kadar pek çok hayatta kalma hikayesini sizinle paylaştık. Bu hikayelerin ortak noktası ise hepsinde bir akıllı telefonunun kurtarıcı olmasıydı. İlk olarak Apple ile trendleşen acil durum özellikleri devamında diğer akıllı telefonlarda da yer edindi. Bu hikayelerden biri de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bir Galaxy S25 Ultra hayat kurtardı. İşte detaylar...

Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar zaman zaman alışılmış rollerinin dışına çıkarak şaşırtıcı olaylara sahne olabiliyor. Bunun son örneği teknolojiyle savaş alanlarının kesiştiği Ukrayna’dan geldi. Samsung’un bu yılın başında piyasaya sürdüğü amiral gemisi Galaxy S25 Ultra bir askerin hayatını koruyarak gündem oldu.

Olayın kaynağı teknoloji dünyasında sızıntılarıyla tanınan “Antony” isimli güvenilir bir sektörel isim. Paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna ordusunda görev yapan bir asker çatışma sırasında doğrudan kendisine isabet etmek üzere olan bir şarapnel parçasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak cepte taşınan Galaxy S25 Ultra bu tehlikeli parçayı ekranında durdurarak askerin yara almadan kurtulmasını sağladı.

A Galaxy S25 Ultra protected an Ukrainian soldier after resisting a shrapnel impact



"The phone literally became armor that protected me from injury," Said the soldier



As a gesture of gratitude, Samsung is repairing their devices for free pic.twitter.com/TDH1jzSvLZ