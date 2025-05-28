One UI 8 Bu Modeller İçin Yolun Sonu Olacak!

Teknoloji devi Samsung, One UI 8 ile birlikte bazı cihazların güncelleme dönemini tamamlayacağını duyurdu. Listede tabletler ve popüler modeller de var.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Samsung normal şartlarda Ekim ayında sunacağı Android güncellemeleri için gerçekleştirdiği çalışmalarını, Google'ın Android 16'yı çok erken bir tarihte görücüye çıkarmasından sonra acilen hızlandırmak zorunda kalmıştı. One UI 8 beta programı da bu takvime ayak uydurdu. Samsung, çok kısa sürede hazırlamak zorunda kalacağı güncellemelerin, bazı modeller için yolun sonu olduğunu da duyurdu.

One UI 8 beta sürümü bittikten sonra kararlı sürüm vakit kaybetmeden yayınlacak. Bazı Galaxy telefonlar ve tabletler ise bundan gayrı büyük güncelleme almayacak.

One UI 8'den Sonra Güncelleme Almayacak Samsung Modelleri

One UI 8 güncellemesi bazı Galaxy cihazlar için son major güncelleme olacak. Durumdan etkilenecek cihazların tam listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amiral Gemileri:

  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy XCover 6 Pro
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22

Samsung Ucuz Modeller:

  • Galaxy F05
  • Galaxy M05
  • Galaxy A33
  • Galaxy F14
  • Galaxy A53
  • Galaxy A73 5G

Samsung Tablet Serisi:

  • Galaxy Tab A9+
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8

Katlanabilir Telefonlar:

  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Z Fold 4

Bazı yeni modeller 7 yıl güncelleme alacak. Bazıları 6 yıl, bazıları ise 4 yıl güncelleme alıyor.

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