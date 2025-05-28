One UI 8 Bu Modeller İçin Yolun Sonu Olacak!

Samsung normal şartlarda Ekim ayında sunacağı Android güncellemeleri için gerçekleştirdiği çalışmalarını, Google'ın Android 16'yı çok erken bir tarihte görücüye çıkarmasından sonra acilen hızlandırmak zorunda kalmıştı. One UI 8 beta programı da bu takvime ayak uydurdu. Samsung, çok kısa sürede hazırlamak zorunda kalacağı güncellemelerin, bazı modeller için yolun sonu olduğunu da duyurdu.

One UI 8 beta sürümü bittikten sonra kararlı sürüm vakit kaybetmeden yayınlacak. Bazı Galaxy telefonlar ve tabletler ise bundan gayrı büyük güncelleme almayacak.

One UI 8'den Sonra Güncelleme Almayacak Samsung Modelleri

One UI 8 güncellemesi bazı Galaxy cihazlar için son major güncelleme olacak. Durumdan etkilenecek cihazların tam listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amiral Gemileri:

Galaxy S22 Ultra

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy S21 FE

Galaxy S22+

Galaxy S22

Samsung Ucuz Modeller:

Galaxy F05

Galaxy M05

Galaxy A33

Galaxy F14

Galaxy A53

Galaxy A73 5G

Samsung Tablet Serisi:

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Katlanabilir Telefonlar:

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Bazı yeni modeller 7 yıl güncelleme alacak. Bazıları 6 yıl, bazıları ise 4 yıl güncelleme alıyor.