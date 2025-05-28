One UI 8 Bu Modeller İçin Yolun Sonu Olacak!
Teknoloji devi Samsung, One UI 8 ile birlikte bazı cihazların güncelleme dönemini tamamlayacağını duyurdu. Listede tabletler ve popüler modeller de var.
Samsung normal şartlarda Ekim ayında sunacağı Android güncellemeleri için gerçekleştirdiği çalışmalarını, Google'ın Android 16'yı çok erken bir tarihte görücüye çıkarmasından sonra acilen hızlandırmak zorunda kalmıştı. One UI 8 beta programı da bu takvime ayak uydurdu. Samsung, çok kısa sürede hazırlamak zorunda kalacağı güncellemelerin, bazı modeller için yolun sonu olduğunu da duyurdu.
One UI 8 beta sürümü bittikten sonra kararlı sürüm vakit kaybetmeden yayınlacak. Bazı Galaxy telefonlar ve tabletler ise bundan gayrı büyük güncelleme almayacak.
One UI 8'den Sonra Güncelleme Almayacak Samsung Modelleri
One UI 8 güncellemesi bazı Galaxy cihazlar için son major güncelleme olacak. Durumdan etkilenecek cihazların tam listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amiral Gemileri:
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy XCover 6 Pro
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
Samsung Ucuz Modeller:
- Galaxy F05
- Galaxy M05
- Galaxy A33
- Galaxy F14
- Galaxy A53
- Galaxy A73 5G
Samsung Tablet Serisi:
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
Katlanabilir Telefonlar:
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 4
Bazı yeni modeller 7 yıl güncelleme alacak. Bazıları 6 yıl, bazıları ise 4 yıl güncelleme alıyor.
One UI 8, Gizli Fotoğraflarınıza Kalkan Olacak!
Samsung, One UI 8 güncellemesi ile birlikte kullanıcıların özel fotoğraf ve videoları için galeri uygulamasına “Gizli Albüm” isimli yeni bir bölüm ekleyecek.