Samsung, Galaxy S26 Serisi İle Birlikte Popüler Modelini Rafa Kaldıracak

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını tanıttı. Şimdiyse bu lansman etkinliğinin ardından tüm gözler gelecek sene ocak ayında tanıtılması planlanan yeni Samsung Galaxy S26 serisine çevrildi. Bu bağlamda yeni akıllı telefonlar ile ilgili ilk bilgiler de gündeme gelmeye başladı.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni raporlara göre, Samsung yeni serisi ile birlikte her sene piyasaya sürdüğü akıllı telefon modellerinde önemli bir değişikliğe gidecek. Raporlar, şirketin uzun yıllardır güncellediği Plus modeline veda edeceğini işaret ediyor.

Galaxy S26 Plus'ın Yerini S26 Edge Alacak

Geçtiğimiz saatlerde sızdırılan bazı sertifikasyon belgeleri, gelecek yıl piyasaya sürülecek Galaxy S26 modellerinin model numaralarını gün yüzüne çıkardı. Bu belgelere göre, yeni seride her zamanki gibi üç model yer alacak, ancak model numaralarında önemli bir değişiklik söz konusu.

Listelenen model numaraları şu şekilde:

Galaxy S26 (SM-S942)

Yeni bir Galaxy S26 modeli (SM-S947)

Galaxy S26 Ultra (SM-S948)

Sızdırılan bilgilere göre, bu model numaralarından ikisi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy S25 ve Galaxy S25 Ultra'nın bir sonraki versiyonları olduğunu gösteriyor. Ancak, son model numarasının S25 Plus modelinin numarasından oldukça farklı olduğu söyleniyor. Mevcut tabloya bakıldığında, yeni seride Plus modelinin yer almayacağı ve yerine farklı bir cihazın seriye dahil olacağı tahmin ediliyor.

Uzun süredir gündemde olan iddialara göre Samsung, yeni Galaxy S26 serisinde Plus modeline veda edip, bu yıl ilk kez satışa sunduğu Edge isimli yeni akıllı telefonunu Galaxy S serisine dahil edecek.

Analistlere göre Samsung, genel olarak ana modelden daha büyük bir ekran sunarak farkılılaşan Plus modelinin yıllar geçtikçe popülaritesini yitirdiği gereçkesiyle böyle bir karar almış olabilir. Ayrıca, Edge modelinin ince ve uzun yapısıyla Plus modelinin kullanıcı kitlesini karşılayabileceği, hatta iPhone 17 Air modeliyle rekabet edebileceği için böyle bir stratejik karar alınmış olabileceği de iddia ediliyor.

Peki siz Samsung'un Galaxy S26 serisi ile ilgili aldığı bu yeni karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Plus modeli seride kalmaya devam etmeli mi? Yorumlarda buluşalım...