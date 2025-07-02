Hayal Kırıklığı Yarattı: Galaxy S26 Ultra'nın Batarya Kapasitesi Netleşti!

Bu yılın başlarında Galaxy S25 serisini tanıtarak akıllı telefon pazarında rekabete ivme kazandıran Samsung, şimdi de Galaxy S26 serisi için yoğun şekilde çalışıyor. Yeni modellerin önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması bekleniyor ve geri sayım resmen başladı.

Serinin en çok merak edilen modeli ise kuşkusuz Galaxy S26 Ultra. Hakkında peş peşe gelen sızıntılarla heyecanı yükselten bu tepe modelin şimdi de batarya kapasitesi ortaya çıktı. İşte Galaxy S26 Ultra batarya kapasitesi...

Samsung Galaxy S26 Ultra Batarya Kapasitesi Netleşti

Geçtiğimiz günlerde sızan detaylar ile birlikte Samsung’un yeni amiral gemisini S Pen olmadan satışa sunacağı ve böylece daha yüksek batarya kapasitesi sağlayabileceği iddia edilmişti. Ancak şimdi ise başka güvenilir bir kaynağa göre firma bunu yapmayacak.

Samsung ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Galaxy Club’a göre Galaxy S26 Ultra’nın batarya kapasitesi geçen yılki modellerden farklı olmayacak. Yani cihaz, yine 5000 mAh’lik bir bataryadan güç alacak. Buna göre şarj hızında da bir farklılık görülmesi beklenmiyor.

Beklenen Galaxy S26 Ultra Özelilkleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 (3 nm, 5 GHz’e kadar)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 (3 nm, 5 GHz’e kadar) RAM: 12 GB LPDDR5x

12 GB LPDDR5x Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Batarya: 5.000 mAh (45 W hızlı şarj, 15 W kablosuz)

5.000 mAh (45 W hızlı şarj, 15 W kablosuz) Ekran: 6,9″ AMOLED, 3000 nit tepe parlaklık

6,9″ AMOLED, 3000 nit tepe parlaklık Ön Kamera: 12 MP ekran altı (under-display)

12 MP ekran altı (under-display) Arka Kamera: 200 MP ana (değişken diyafram), 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto (5×), 10 MP telefoto (3×)

200 MP ana (değişken diyafram), 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto (5×), 10 MP telefoto (3×) Bağlantı: Bluetooth 5.4, Wi‑Fi 7, NFC

Bluetooth 5.4, Wi‑Fi 7, NFC Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8, 7 yıl güncelleme desteği

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.