Samsung Galaxy S26'nın Bir Özelliği Ortaya Çıktı! Bu Beklenmiyordu

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Samsung Galaxy S25 serisinin ardından Galaxy S26 serisi merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Galaxy S26 serisinin RAM kapasitesi belli oldu. Görünüşe göre RAM tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Samsung Galaxy S26 Serisinde Kaç GB RAM Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra'nın RAM kapasitesi aynı olacak. Samsung Galaxy S26 serisinin tamamı 16 GB RAM ile birlikte gelecek.

Daha yüksek RAM kapasitesi, yapay zeka özelliklerinde ve çoklu görevlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge ve Galaxy S25'in 12 GB RAM, Galaxy S25 Ultra'nın ise 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan iPhone 16 serisinin tamamında 8 GB RAM tercih edilmişti. iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in 12 GB RAM, iPhone 17'nin ise 8 GB RAM'e sahip olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 serisinin 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.