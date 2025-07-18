Lider Apple veya Samsung Değil! En İyi Kameraya Sahip Telefonlar Açıklandı

En iyi kamera performansına sahip telefonlar belli oldu. DXOMARK tarafından açıklanan listede Temmuz ayının en iyileri açıklandı. İşte o liste!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar hangileri? Günümüzde küçük bir servet fiyatına satılan onlarca farklı amiral gemisi modeli var. DXOMARK ise her ay bu telefonların kamera performansını ölçerek bizlere en iyiler listesi sunuyor. Son olarak platform Temmuz 2025 listesini yayınladı. İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefon modelleri listesi!

En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar - Temmuz 2025

  1. OPPO Find X8 Ultra - 169 puan
  2. Huawei Pura 70 Ultra - 163 puan
  3. iPhone 16 Pro Max - 161 puan
  4. Google Pixel 9 Pro XL - 160 puan
  5. Xiaomi 15 Ultra - 159 puan
  6. Honor Magic6 Pro - 158 puan
  7. iPhone 16 Pro - 157 puan
  8. Huawei Mate 60 Pro+ - 157 puan
  9. Oppo Find X8 Pro - 157 puan
  10. Oppo Find X7 Ultra - 157 puan
  11. Huawei P60 Pro - 156 puan
  12. iPhone 15 Pro Max - 154 puan
  13. iPhone 15 Pro - 154 puan
  14. Google Pixel 9 - 154 puan
  15. Google Pixel 8 Pro - 153 puan
  16. Oppo Find X6 Pro - 153 puan
  17. Xiaomi 15 Ultra - 153 puan
  18. Honor Magic5 Pro - 152 puan
  19. Oppo Find X6 - 150 puan
  20. vivo X100 Pro - 150 puan
  21. Huawei Mate 50 Pro - 149 puan
  22. Xiaomi 14 Ultra - 149 puan

En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinde zirve bu ay değişti. Yapılan testlerde OPPO Find X8 Ultra uzun bir aradan sonra liderliği Huawei Pura 70 Ultra'dan aldı. Üçüncülüğü ise beşinci sıradan gelerek iPhone 16 Pro Max aldı. Buradan yola çıkarak DXOMARK'ın test metriklerinde güncelleme yaptığını söyleyebiliriz. 

Onları 160 puanla Google Pixel 9 Pro XL, 159 puanla Xiaomi 15 Ultra ve 158 puanla Honor Magic6 Pro takip etti. Peki OPPO Find X8 Ultra'nın özellikleri neler? Aşağıda yer alan tabloda telefonun kamera özellikleri hakkında daha fazla detay bulabilirsiniz.

OPPO Find X8 Ultra Kamera Özellikleri

ANA KAMERA
Kamera Çözünürlüğü 50 MP
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Var
Diyafram Açıklığı F1.8
Odak Uzaklığı 23 mm
Kamera Sensör Boyutu 1/1 İnç
Flaş 3 LED, Çift Tonlu
Kamera Özellikleri Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color temperature sensor, HDR, Perde Hızı Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Hasselblad Camera, Makro Çekim (4 cm), Zamanlayıcı
VİDEO KAYIT
Video Kayıt Çözünürlüğü 2160p (Ultra HD) 4K
Video FPS Değeri 60 fps
Video Kayıt Özellikleri Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), HDR (4K) 120fps, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
Video Kayıt Seçenekleri 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps
Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri 720p @ 240fps, 720p @ 480fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps
İKİNCİ ARKA KAMERA
Çözünürlük 50 MP
Diyafram F2.0
Özellikler Ekstra Geniş Açı (120°), Otomatik Odaklama, 6 Elementli Lens, 15mm
ÜÇÜNCÜ ARKA KAMERA
Çözünürlük 50 MP
Diyafram F2.1
Özellikler Telephoto, Makro Çekim, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Optik Zoom (3x), Telefoto Makro (10cm), 70mm
DÖRDÜNCÜ ARKA KAMERA
Çözünürlük 50 MP
Diyafram F3.1
Özellikler Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (6x), Otomatik Odaklama (AF), Periscope Zoom, Telephoto, 1/1.95" Sensör Boyutu, 120x Dijital Zoom, 135mm
ÖN KAMERA
Çözünürlük 32 MP
Video Çözünürlüğü 2160p (Ultra HD) 4K
FPS Değeri 60 fps
Diyafram Açıklığı F2.4
Özellikler Otomatik Odaklama, Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi, Video HDR, 5 Elementli Lens, 21mm, 1080p @ 60fps Kayıt
DxOMark Camera (v6) 169 Puan

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