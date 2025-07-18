Lider Apple veya Samsung Değil! En İyi Kameraya Sahip Telefonlar Açıklandı

En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar hangileri? Günümüzde küçük bir servet fiyatına satılan onlarca farklı amiral gemisi modeli var. DXOMARK ise her ay bu telefonların kamera performansını ölçerek bizlere en iyiler listesi sunuyor. Son olarak platform Temmuz 2025 listesini yayınladı. İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefon modelleri listesi!

En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar - Temmuz 2025

OPPO Find X8 Ultra - 169 puan Huawei Pura 70 Ultra - 163 puan iPhone 16 Pro Max - 161 puan Google Pixel 9 Pro XL - 160 puan Xiaomi 15 Ultra - 159 puan Honor Magic6 Pro - 158 puan iPhone 16 Pro - 157 puan Huawei Mate 60 Pro+ - 157 puan Oppo Find X8 Pro - 157 puan Oppo Find X7 Ultra - 157 puan Huawei P60 Pro - 156 puan iPhone 15 Pro Max - 154 puan iPhone 15 Pro - 154 puan Google Pixel 9 - 154 puan Google Pixel 8 Pro - 153 puan Oppo Find X6 Pro - 153 puan Xiaomi 15 Ultra - 153 puan Honor Magic5 Pro - 152 puan Oppo Find X6 - 150 puan vivo X100 Pro - 150 puan Huawei Mate 50 Pro - 149 puan Xiaomi 14 Ultra - 149 puan

En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinde zirve bu ay değişti. Yapılan testlerde OPPO Find X8 Ultra uzun bir aradan sonra liderliği Huawei Pura 70 Ultra'dan aldı. Üçüncülüğü ise beşinci sıradan gelerek iPhone 16 Pro Max aldı. Buradan yola çıkarak DXOMARK'ın test metriklerinde güncelleme yaptığını söyleyebiliriz.

Onları 160 puanla Google Pixel 9 Pro XL, 159 puanla Xiaomi 15 Ultra ve 158 puanla Honor Magic6 Pro takip etti. Peki OPPO Find X8 Ultra'nın özellikleri neler? Aşağıda yer alan tabloda telefonun kamera özellikleri hakkında daha fazla detay bulabilirsiniz.

OPPO Find X8 Ultra Kamera Özellikleri

ANA KAMERA Kamera Çözünürlüğü 50 MP Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Var Diyafram Açıklığı F1.8 Odak Uzaklığı 23 mm Kamera Sensör Boyutu 1/1 İnç Flaş 3 LED, Çift Tonlu Kamera Özellikleri Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color temperature sensor, HDR, Perde Hızı Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Hasselblad Camera, Makro Çekim (4 cm), Zamanlayıcı VİDEO KAYIT Video Kayıt Çözünürlüğü 2160p (Ultra HD) 4K Video FPS Değeri 60 fps Video Kayıt Özellikleri Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), HDR (4K) 120fps, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) Video Kayıt Seçenekleri 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri 720p @ 240fps, 720p @ 480fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps İKİNCİ ARKA KAMERA Çözünürlük 50 MP Diyafram F2.0 Özellikler Ekstra Geniş Açı (120°), Otomatik Odaklama, 6 Elementli Lens, 15mm ÜÇÜNCÜ ARKA KAMERA Çözünürlük 50 MP Diyafram F2.1 Özellikler Telephoto, Makro Çekim, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Optik Zoom (3x), Telefoto Makro (10cm), 70mm DÖRDÜNCÜ ARKA KAMERA Çözünürlük 50 MP Diyafram F3.1 Özellikler Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (6x), Otomatik Odaklama (AF), Periscope Zoom, Telephoto, 1/1.95" Sensör Boyutu, 120x Dijital Zoom, 135mm ÖN KAMERA Çözünürlük 32 MP Video Çözünürlüğü 2160p (Ultra HD) 4K FPS Değeri 60 fps Diyafram Açıklığı F2.4 Özellikler Otomatik Odaklama, Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi, Video HDR, 5 Elementli Lens, 21mm, 1080p @ 60fps Kayıt DxOMark Camera (v6) 169 Puan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.