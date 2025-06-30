Samsung, Daha Büyük Batarya İçin Bir Özellikten Vazgeçecek!

Samsung Galaxy S26 serisiyle ilgili yeni iddialar gündemde. Geçtiğimiz günlerde telefonların RAM kapasiteleri sızdırılmıştı. Şimdi ise serinin amiral gemisi Ultra modeliyle ilgili dikkat çekici bir gelişme var. Güney Koreli teknoloji devinin bu modeli önemli bir eksikle piyasaya sürebileceği konuşuluyor. İşte detaylar...

Samsung Galaxy S26 Ultra, S Pen Olmadan Çıkabilir

Şirket, amiral gemisi modellerle sunduğu S Pen’in Bluetooth özelliklerini geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S25 Ultra’da kaldırmıştı. Son gelen bilgilere göre ise Samsung, Galaxy S26 Ultra’da S Pen’i tamamen cihazdan çıkarmayı planlıyor. Üstelik kalemi kaldırmakla kalmayıp, ayrı olarak satacağı da konuşuluyor.

Çin kaynaklı bir söylentiye göre firma, Galaxy S26 Ultra’da S Pen için herhangi bir yuvaya bile yer vermeyecek. Yani kalem telefona yerleştirilemeyecek. Ancak iddialara göre bunun haklı bir gerekçesi var. Samsung, batarya kapasitesini artırmak istiyor.

2020’de piyasaya sürülen Galaxy S20 Ultra’dan bu yana Ultra serisinin bataryası hep aynı kaldı. Yani 5.000 mAh. Daha güçlü işlemciler ve yazılım optimizasyonları sayesinde pil ömrü iyileşse de kullanıcılar artık daha büyük bir fark görmek istiyor. Bunun da en mantıklı yolu batarya kapasitesini yükseltmek olarak görülüyor.

Kaynağa göre Samsung, S Pen yuvasını kaldırarak daha yüksek kapasiteli bir batarya sunmanın mı yoksa mevcut tasarımı korumanın mı daha mantıklı olacağını tartıyor. Eğer yuvadan vazgeçilirse kalem muhtemelen ayrı olarak satılacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.