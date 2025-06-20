Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Görüntüleri Sızdırıldı! Tasarımı Şaşırttı

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan görsellere göre katlanabilir telefon farklı bir tasarımla gelecek. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin ardından yeni telefon merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı, Galaxy Z Flip 7'nin tasarımını ve renk seçeneklerini gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Kısa süre önce Samsung Galaxy Z Fold 7'nin tasarımı sızdırılmıştı. Bu kez ise  Galaxy Z Flip 7'nin yeni görüntüleri sızdırıldı. Bu görsellere göre katlanabilir telefonun kapağı tamamen ekrandan oluşacak. Böylelikle serinin önceki modeline kıyasla daha büyük bir kapak ekranı sunulacak.

Sızdırılan görüntüler doğruysa Galaxy Z Flip 7'nin kapak ekran tasarımı, Motorola Razr+ modeline çok benzeyecek. Samsung'un yeni katlanabilir telefonununda kapak ekranının üzerindeki iki kamera yatay şeklinde sıralanacak. Kameraların yanında LED flaş bulunacak.

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iddiaya göre yalnızca Güney Kore'de Exynos 2500 işlemcisi tercih edilecek. Diğer ülkelerde Snapdragon 8 Elite işlemcili Galaxy Z Flip 7 göreceğiz. 

3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Exynos 2500 işlemcisinde ise bir adet 3.30 GHz , iki adet 2.75 GHz, beş adet 2.36 GHz ve iki adet 1.80 GHz olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek bulunuyor. 

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek telfeonun 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı öne söyleniyor. Telefonda ayrıca 12 GB RAM'in yer alacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin 9 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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