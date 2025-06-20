120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 90W Hızlı Şarj ve Dahası

Geçtiğimiz yılın eylül ayında bütçe dostu Y300 Pro modelini tanıtan vivo, kısa süre önce Y400 Pro 5G'yi tanıttı. Uygun fiyat etiketine sahip telefon 120Hz yenileme hızı, 8 GB RAM ve 90W hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

vivo Y400 Pro 5G Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip Y400 Pro 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 387 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 182 gram ağırlığındaki telefonda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 ile birlikte gelen telefonda 8 GB LPDDR4X RAM yer alıyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram değerine sahip ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Y400 Pro 5G'de IP65 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda çift SIM desteği de bulunuyor. Peki, vivo Y400 Pro 5G'nin fiyatı ne kadar?

vivo Y400 Pro 5G Fiyatı