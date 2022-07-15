Samsung Galaxy Z Fold 4'ün Depolama Alanı ve Renkleri Sızdırıldı

Samsung, büyük olasılıkla gelecek nesil katlanabilir telefonlarını (Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4) önümüzdeki ay tanıtacak. Lansman öncesinde, yaklaşmakta olan her iki telefonun tasarımı ve özellikleri pek çok kez sızıntıyla karşımıza çıktı. Şimdi ise yeni bir sızıntı Galaxy Z Fold 4'ün renk ve depolama çeşitlerini ortaya koyuyor.

Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass'a göre Galaxy Z Fold 4 dört renk seçeneğiyle gelecek. Bunlar Bej, Bordo Kırmızı, Gri Yeşil ve Phantom Siyah olacak. Katlanabilir akıllı telefon 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Birkaç hafta önce Galaxy Z Fold 4'ün 1 TB depolama seçeneğiyle gelmesinin beklendiği söylenmişti ancak bu birkaç pazarla sınırlı olabilir.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Özellikleri

Galaxy Z Fold 4'ün daha geniş ekranlara, IPX8 derecesine, daha ince bir menteşeye, daha hafif ve daha ince bir gövdeye ve stereo hoparlörlere sahip olması bekleniyor. Telefon büyük olasılıkla Android 12 tabanlı One UI 4.1.1 ile gelecek.

50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 3x optik zoomlu 10MP telefoto kameraya sahip olduğu söyleniyor. Ön tarafta ise 10MP selfie kamerası olacak. İç ekranda, telefonun daha iyi bir 16MP ekran altı kameraya sahip olması bekleniyor.

İnsanlar daha hızlı şarj ve daha uzun pil ömrü bekliyordu ancak Galaxy Z Fold 4, 4.400 mAh pil ve 25W hızlı şarj kullanmaya devam edecek. Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, yana monte parmak izi okuyucu, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, UWB, NFC, Samsung Pay, Samsung DeX, S Pen desteği, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerine sahip olacak.