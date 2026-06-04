Samsung Açıkladı: One UI 8.5 Telefonların Kamerasını mı Bozuyor?

Son dönemde bazı Samsung kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesini yükledikten sonra telefonlarının kameralarından garip sesler geldiğini iddia etti. Samsung ise kısa süre önce konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki gerçekten One UI 8.5 güncellemesinden sonra kameralardan garip sesler mi gelmeye başladı, yoksa durum tamamen farklı mı?

One UI 8.5 Güncellemesi Kameralardan Garip Sesler Gelmesine mi Neden Oluyor?

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre kameralardan gelen ses One UI 8.5 güncellemesiyle ilgili değil. Şirkete göre bu ses kamera içerisinde yer alan ve lensi hareket ettiren aktüatör isimli bir parçadan kaynaklanıyor. Bu parça otomatik odaklama sırasında devreye giriyor ve bu esnada hafif bir ses çıkarabiliyor. Yani telefonlarda arıza ya da hasar gibi bir durum söz konusu değil.

Burada bir detayı daha açıklığa kavuşturacak olursak bu sesler telefonlarda her zaman vardı. Yani en başından beri kamera tasarımının bir parçasıydı. Bununla birlikte kullanıcıların söz konusu sesleri One UI 8.5 güncellemesinin hemen ardından farketmesi de bir nevi tesadüf gibi görünüyor diyebiliriz.

Akıllı telefonlardaki odaklama özelliği çektiğiniz fotoğrafların net ve keskin görünmesini sağlıyor. Yani aktüatör isimli parça tam da burada devreye giriyor. Bu nedenle telefonunuzun kamerasından sesler geliyorsa endişelenmeyin. Bu tamamen kamera tasarımıyla ilgili bir durum. Yani arıza veya bir hata değil.

One UI 8.5 Güncellemesi Çok mu Sorunsuz?

Akıllı telefon markaları kullanıma sunduğu güncellemeleri uzun süre boyunca test ediyor. Genel kullanıma sunulan çoğu yama minimum hatayla geliyor. Ancak bu tamamen sorunsuz oldukları anlamına gelmiyor. Örneğin bazı kullanıcılar daha önce One UI 8.5 sürümünü yükledikten sonra video izlerken bildirim geldiğinde veya ekranda bir arayüz ögesi belirdiğinde ekran kontrastının bozulduğunu bildirmişti. Ekrandaki bildirimler veya arayüz ögeleri kaybolduktan sonra kontrast normale dönse de bu gerçekten can bir sorundu diyebiliriz.

Bu gibi can sıkıcı problemlerde Samsung gibi markalar ilk olarak sorunun gerçek olup olmadığını belirliyor. Sonrasında güncellemede neyin hatalı olduğunu ve sorunun tam olarak neyin tetiklediğini tespit ediyorlar. Ardından sorunu ortadan kaldırarak kullanıcılar için bir düzeltme yaması yayınlıyorlar.

Editörün Yorumu

Bir dönem ben de Galaxy S24 Ultra cihazımın kamerasında bu sesi fark etmiştim. İlk başta diğer kullanıcılar gibi kameramda bir sorun olup olmadığını düşünmüştüm. Sonrasında yaptığım araştırmalarda bu sesin tamamen normal olduğunu ve telefonun kamerasını hareket ettiren aktüatör adlı bir parçadan geldiğini öğrenmiştim.