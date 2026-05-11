One UI 8.5 Türkiye’de Yayınlandı! Galaxy S25 Serisine Büyük Yenilikler Geldi

Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini ilk olarak mart ayında tanıttığı Galaxy S26 serisiyle kullanıcıların beğenisine sunan Samsung, uzun süredir beklenen yeni arayüz yazılımını sonunda Galaxy S25 modelleri için de yayınlamaya başladı.

İlk etapta Güney Kore’de dağıtıma çıkan ve kısa süre içerisinde küresel olarak yayınlanan One UI 8.5 güncellemesi, nihayet Türkiye’deki kullanıcılar için de erişime sunuldu. Peki One UI 8.5 güncellemesi hangi yenilikleri getiriyor ve nasıl yüklenir?

Samsung’un One UI 8.5 güncellemesini aslında bu ayın başlarında yayınlaması bekleniyordu. Ancak beklendiği gibi şirket yine takvimi tutturamadı ve güncellemeyi geciktirdi. Özellikle Galaxy S26 serisinin aylar önce yeni arayüze kavuşması Galaxy S25 kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

Neyse ki Samsung, uzun süren bekleyişin ardından Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini nihayet Galaxy S25 serisi için yayınladı. Türkiye’deki kullanıcılar da kısa süre önce güncellemeyi almaya başladı. Yeni sürümün kademeli olarak dağıtıldığını da belirtelim. Bu nedenle bazı kullanıcılar güncellemeyi hemen alırken bazı cihazlara ise birkaç saat içerisinde ulaşabilir. O halde gelin yeni yazılımın yeniliklerine bakalım.

One UI 8.5 Güncellemesiyle Gelen Yenilikler Neler?

Farklı görüntülerdeki nesneleri tek fotoğrafta birleştirme: Bir fotoğraftaki nesneyi başka bir kareye doğal şekilde ekleyebiliyorsunuz.

Görselleri farklı sanat veya filtre stilleriyle kişiselleştirmenize imkân tanıyor. AI Select özelliğinin geliştirilmesi: Ekrandaki içerikleri daha hızlı seçip işlem yapabilmeyi sağlıyor.

Konuşulan dili otomatik algılayarak çeviriyi daha pratik hâle getiriyor. Kilit ekranında "Now Brief" önerileri: Kullanıcının alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş öneriler gösteriyor.

Belgeleri daha temiz ve net şekilde taramanıza yardımcı oluyor. Çok sayfalı PDF oluşturma desteği: Birden fazla belgeyi tek PDF dosyasında birleştirmenizi sağlıyor.

Video çekerken renk düzenlemesinin nasıl görüneceğini anlık gösteriyor. Yeni portre filtreleri: Fotoğraflara film benzeri yeni efektler eklemenizi sağlıyor.

Hareket algılandığında kısa animasyonlu fotoğraflar kaydediyor. Ön ve arka kamerayla aynı anda video kaydı: Hem kendinizi hem karşı tarafı aynı anda çekebilmenize imkân tanıyor.

Duvar kâğıtlarını saat ve widget düzenine göre otomatik hizalıyor. Yeni hava durumu efektli duvar kâğıtları: Hava koşullarını duvar kâğıdında animasyonlu şekilde gösteriyor.

Kilit ekranı saatinin görünümünü daha detaylı değiştirmenizi sağlıyor. İndirilebilir dinamik duvar kâğıtları: Hareketli ve etkileşimli yeni duvar kâğıtları sunuyor.

Yaklaşan yağışları grafiklerle daha detaylı gösteriyor. Polen endeksi desteği: Havada ne kadar polen olduğunu takip etmenizi sağlıyor.

Telefona cevap veremediğinizde arayan kişinin sesli mesaj bırakmasına izin veriyor. Aktiviteye göre hızlı arama reddetme mesajları: Meşgul durumunuza göre otomatik hızlı yanıt öneriyor.

Alarm ekranında güncel hava durumunu gösteriyor. Saat dilimi dönüştürücü: Farklı ülkelerin saat farklarını hızlıca karşılaştırmanızı sağlıyor.

Samsung cihazlar arasındaki dosyalara uzaktan erişim sunuyor. Smart View’a daha hızlı bağlanma: Telefon ekranını televizyona daha pratik şekilde yansıtıyor.

Bluetooth üzerinden ses paylaşımını kolaylaştırıyor. Mikrofon ile ses yayını desteği: Telefon mikrofonundaki sesi de yayınlayabilmenizi sağlıyor.

iPhone, iPad ve Mac cihazlarla daha kolay dosya paylaşımı sunuyor. İstenmeyen paylaşım isteklerini engelleme: Tanımadığınız cihazlardan gelen paylaşım taleplerini filtreliyor.

Fotoğraftaki kişilere göre hızlı paylaşım önerileri sunuyor. Samsung Health için gelişmiş haftalık raporlar: Sağlık verilerini daha detaylı analiz ediyor.

Spor verilerini sosyal medyada daha şık paylaşmayı sağlıyor. Galaxy Watch üzerinden meditasyon başlatma: Telefona dokunmadan saatten meditasyon açabiliyorsunuz.

Vücuttaki antioksidan seviyesini ölçebilmenizi sağlıyor. Yenilenmiş pil kullanım ekranı: Pil tüketimini daha detaylı takip etmenize yardımcı oluyor.

Pil ömrünü uzatmak için farklı tasarruf seçenekleri sunuyor. Yeni gizlilik uyarıları sistemi: Riskli uygulama izinleri konusunda kullanıcıyı uyarıyor.

Telefon çalındığında verileri korumaya yardımcı oluyor. Başarısız doğrulama kilidi özelliği: Çok fazla yanlış şifre girildiğinde cihazı otomatik kilitliyor.

Samsung cihazlarının güvenlik durumunu merkezi şekilde kontrol ediyor. Bluetooth işitme cihazı kontrol paneli: İşitme cihazı ayarlarına hızlı erişim sunuyor.

Ekran büyütmeyi daha rahat kontrol etmeyi sağlıyor. Köşe eylemleri ve bekleme hareketleri: Fare belirli noktada beklediğinde otomatik işlem yapabiliyor.

Parlak sahnelerde göz yoran ışıkları azaltıyor. Daha özelleştirilebilir hızlı ayarlar paneli: Kısayolları istediğiniz gibi düzenlemenizi sağlıyor.

Geri sayım widget’larının görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Reminders için erken bildirim sistemi: Hatırlatıcılar için önceden uyarı gönderebiliyor.

Notları tablo hâlinde daha düzenli tutmayı sağlıyor. Samsung Browser için yenilenen yeni sekme sayfası: Sık kullanılan sitelere daha hızlı erişim sunuyor.

Ekranın sadece belirli bölümünü kaydedebiliyorsunuz. Hesap Makinesi önerileri sistemi: Kopyaladığınız sayı ve formülleri otomatik öneriyor.

Uygulamaların pencere düzenini hatırlıyor. Bixby’de gelişmiş doğal dil desteği: Komutları tam söylemeden de ne istediğinizi anlayabiliyor.

Daha önce yaptığınız komutları görüntülemenizi sağlıyor. Daha akıcı animasyonlar ve yeni One UI tasarımı: Sistem genelinde daha modern ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor.

One UI 8.5’in yenilikleri saymakla bitmiyor. Yeni sürüm, arayüz tarafında önemli değişiklikler getiriyor. Uygulama ikonları daha modern ve üç boyutlu bir görünüme kavuşurken ekranın sağ üst kısmından açılan hızlı panel de artık çok daha özelleştirilebilir hâle geliyor. Öyle ki kısayolların boyutlarını dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Öte yandan arayüz animasyonlarının da daha akıcı çalıştığını belirtelim.

Kamera uygulamasında artık hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanarak video kaydı yapabilmek mümkün hâle gelirken diğer cihazlarla dosya paylaşımını sağlayan Quick Share özelliği de geliştirildi. Samsung, özellikle Apple cihazlarla olan uyumluluğu artırdı. Böylece iPhone, iPad ve Mac modelleriyle dosya paylaşımı artık çok daha hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Öte yandan One UI 8.5 ile pil kullanım ekranı daha detaylı hâle getirildi. Bununla birlikte pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak farklı güç tasarrufu seçenekleri sunulurken hırsızlık durumlarında işe yarayan koruma özellikleri de bir hayli geliştirildi. Bu arada galeri uygulamasına eklenen yeni Galaxy AI araçları sayesinde farklı fotoğraflardaki nesneleri tek bir karede birleştirmek de artık mümkün.

Samsung One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin boyutu modele göre değişiklik gösteriyor. Galaxy S25 serisi için yayınlanan sürümün ise yaklaşık 5 GB olduğunu belirtelim. Eğer telefonunuzda yeteri kadar boş depolama alanı yoksa güncelleme öncesinde gereksiz dosyaları silerek veya kullanılmayan uygulamaları kaldırarak yer açabilirsiniz.

Samsung One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Ayarlar uygulamasını açın. “Yazılım Güncellemesi” bölümüne girin. "İndir ve Yükle" seçeneğine dokunun. Güncelleme cihazınıza sunulduysa indirme işleminin tamamlanmasını bekleyin. İndirme tamamlandıktan sonra kurulumu başlatın.

Bu arada güncelleme işlemi sırasında telefonunuzun şarj seviyesinin en az yüzde 50 olmasına dikkat edin. Ayrıca mobil internet kotanızın harcanmaması için bir Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığınızı kontrol etmenizde fayda var.

Editörün Yorumu

Ben de bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak kısa süre önce One UI 8.5 güncellemesini nihayet aldım. Ancak Samsung’a diyebileceğim tek şey "zahmet olmuş" oluyor. Şirket, One UI 8.5’i mart ayında Galaxy S26 serisiyle resmi olarak yayınladı ancak aradan haftalar geçmesine rağmen Galaxy S25 kullanıcılarını bekletmeye devam etti. Açıkçası Samsung’un yazılım tarafında bu kadar yavaş hareket edeceğini tahmin etmiyordum.

Üstelik One UI 8.5 güncelleme notlarına baktığımda beta sürümünde bulunan bazı özelliklerin kararlı sürümde yer almadığını görüyorum. Bu nedenle markaya biraz kırgın olduğumu söyleyebilirim. Umarım Samsung, özellikle yazılım güncellemeleri ve kullanıcı deneyimi konusunda iyileştirmeye yönelik bir adım atar.