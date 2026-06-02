Samsung'un Yeni Amiral Gemisiyle İlgili Sevindiren Gelişme! Pil Kapasitesi Artıyor

Samsung önümüzdeki yıl merak beklenen Galaxy S27 serisini tanıtacak. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar özellikle Ultra versiyonunda bazı önemli değişikliklerin olacağı yönünde. Son gelişmeler ise Galaxy S27 Ultra'nın batarya kapasitesini ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27 Ultra Bataryası Nasıl Olacak?

Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S Ultra modellerinde batarya kapasitesini değiştirmeyi genellikle tercih etmiyor. Zira şubat ayında piyasaya sürülen Galaxy S26 Ultra’da da 5.000 mAh kapasiteli bir pil kullanılmıştı. Ancak güvenilir kaynaklara göre Galaxy S27 Ultra ile birlikte bu durum büyük ölçüde değişecek.

Şu an için Samsung’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ama son sızıntılar Galaxy S27 Ultra’da 6.000 mAh kapasiteli bir pilin kullanılabileceğini gösteriyor. Bu da yeni modelin önceki nesle göre daha uzun kullanım ömrü sunacağı şeklinde yorumlanabilir. Şarj hızlarıyla ilgili ise henüz net bir detay yok. Ancak selefinin 60W hızlı şarj desteği sunduğunu düşünürsek S27 Ultra’nın da en az bu seviyede hatta biraz daha yüksek hızlar sunması sürpriz olmaz.

Galaxy S27 Ultra Diğer Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 12 MP

Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

Galaxy S27 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27 Ultra'nın ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak ve 120Hz tazeleme hızlarını destekleyecek. AMOLED teknolojisine de sahip olacak bu panelin 1440 x 3120 piksel çözünürlük sunması bekleniyor. Galaxy S26 Ultra'da benzer ekran özellikleri kullanıldı. Yani yeni model en azından ekran tarafında bir önceki nesle benzer bir performans sunacak.

Kullanıcılar, yüksek yenileme hızı sayesinde menüler arasında gezinirken, web sayfalarını kaydırırken ve oyun oynarken oldukça akıcı bir deneyim yaşayabilecek. 1440 × 3120 piksel çözünürlük ise ekrandaki detayların net ve keskin görünmesini sağlıyor. Öte yandan AMOLED ekran teknolojisi, siyahları çok daha derin ve gerçekçi bir şekilde sunabiliyor.

Galaxy S27 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisine yer verilecek. Bu işlemci henüz tanıtılmadığından tam olarak neler sunacağıyla ilgili yorum yapamıyoruz. Fakat burada Galaxy S26 Ultra'da kullanılan Snapdragon 8 Elite Gen 5 üzerinden oyun performansı gibi konularda bazı tahminler yapabiliriz.

Söz konusu işlemci PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırıyor. Oyunlarda minimum akıcılık seviyesi 30 FPS. Yani donanım mobildeki tüm oyunları en ufak bir kasma veya donma olmadan oynatabiliyor. Yeni işlemci selefinden daha güçlü olacağından oyun performansında daha da iyi bir performans sunması ihtimaller dahilinde.

Galaxy S27 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Geçmiş sızıntılar Galaxy S27 Ultra'nın dört kameralı selefinin aksine üç sensörle geleceğini gösteriyor. Bunu biraz daha açarsak üründe 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörleri bulunacak. Yani Galaxy S26 Ultra'daki 3x optik zoom sunan 10 megapiksellik telefoto kamera yeni modelde yer almayacak. Ön tarafta ise 12 megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkacak.

Galaxy S27 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 Ultra ülkemizde 109.999 TL’lik başlangıç fiyat etiketiyle satışta. Galaxy S27 Ultra işlemci ve batarya gibi konularda daha yetenekli olacağından 115 ila 120.000 TL arasında bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz. Tabii burada şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır. Bunun dışında akıllı telefonun önümüzdeki yılın şubat ayında serinin diğer üyeleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Galaxy S27 Ultra'da batarya kapasitelerinin artacağı bilgisi beni memnun etti. Zira günümüzde özellikle Çinli markalar pil kapasitesinde arayı fazlasıyla açtı. Bu nedenle Samsung'dan da konuyla ilgili bir hamle gelmesini bekliyordum. 6.000 mAh ilk etapta yetersiz gibi gelse de bunun bir başlangıç olacağını ve markanın önümüzdeki yıllarda pil kapasitesini daha da artıracağını düşünüyorum.