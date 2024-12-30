Samsung, Qualcomm Karşısında Mahcup Oldu

Teknoloji devi Samsung, Qualcomm karşısında bir kez daha mağlup oldu. Kore merkezli The Bell’in raporuna göre, Qualcomm bu çipin üretimi için yine TSMC ile anlaşma yaptı. Çip, TSMC'nin 3 nanometre (nm) işlem teknolojisi (N3P) ile üretilecek.

The Bell’e göre, Samsung 2021 yılına kadar Qualcomm çiplerinin neredeyse tek üreticisiydi. Ancak Snapdragon 8 Gen 1 üretiminde yaşanan sorunlar, Qualcomm’un rotasını TSMC’ye çevirmesine neden oldu.

O günden bu yana Qualcomm'un tercihi TSMC'den yana oldu ve Samsung ile olan bağını kopardı.

Samsung'un Teklifini Reddetti

Snapdragon 8 Elite 2 çipini kendi 3 nm teknolojisiyle üretmek için teklif veren Samsung, Qualcomm tarafından tekrar tekrar reddedildi. Bunun sebebi ise şirketlerin zorlu ekonomik şartlarda hissedarlarını memnun etme baskısı altında daha güvenilir seçeneklere yönelmesi.

Görünüşe göre Qualcomm, geçmişte yaşanan sorunlar nedeniyle Samsung’la yeniden aynı masaya oturmak istemiyor.

Ancak Samsung da bu esnada boş duruyor değil. Şirket, 2025 yılında üst düzey telefonlarda kullanılacak olan Exynos 2500 çipini üretmeyi planlıyor. Şayet bu çipte başarılı olabilirse Qualcomm'u bir kez daha etkileyebilir ve masaya oturmaya ikna edebilir.

Kapılar Tamamen Kapanmış Değil

Tüm bu gelişmelere rağmen Qualcomm ile Samsung’un iş birliği tamamen sona ermiş sayılmaz.

Bu doğrultuda, Galaxy S25 serisinin tamamen Snapdragon çiplerle piyasaya sürüleceği söyleniyor. Samsung’un bu yeni amiral gemisi serisinin 2025’in başlarında yapılacak bir Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.