Qualcomm ve Arm Arasındaki Lisanslama Davası Sonuca Bağlandı! Hayal Kırıklığı Baki...

Qualcomm, 2021 yılında Apple'ın eski mühendisleri tarafından kurulan Nuvia'yı 1.4 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Arm ise bu satın alma sonrasında Qualcomm'un, Nuvia'ın kendisine ait çip tasarımlarını lisansız olarak kullandığını iddia ederek hukuki süreci başlatmıştı.

Şirket dünyasında uzun zamandır gündemden düşmeyen Qualcomm ve Arm arasındaki bu lisanslama davası nihayet sonuçlandı.

Mahkeme, Qualcomm'u Haklı Buldu

Delaware'de görülen federal dava sonucunda, Qualcomm'ın 2021 yılında Nuvia'ı satın almasının Arm ile yapılan lisans anlaşmasını ihlal etmediğine karar verildi. Tabii dava tamamen bitmiş değil.

Jüri, Nuvia'ın Arm ile olan lisans anlaşmasını ihlal edip etmediği konusuna net bir yanıt veremediği için bu bölüm tekrar edilecek ve bir karara bağlanacak.

Arm'ın iddialarına göre, Nuvia tarafından geliştirilen çip tasarımları, Qualcomm'ın lisansı altında değil, Nuvia'ın eski lisansına dayanıyordu. Arm, bu sebeple Qualcomm'un bu tasarımları yok etmesi gerektiğini öne sürmüştü.

Arm Sonucu Kabullenmiyor

Arm CEO'su Rene Haas, davanın detaylarına girmese de dava açma nedenlerinin hala geçerli olduğunu söyledi. Arm'ın, Nuvia'nın Qualcomm için geliştirdiği teknolojinin sadece %1'den daha azında Arm tasarımlarının kullanıldığını belirttiği de mahkemede ortaya kondu.

Dava sonucunda Qualcomm'ın genel müşaviri Ann Chaplin ise şu ifadeleri kullandı: