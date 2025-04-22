Honor'dan Çok Ucuz Telefon: Güçlü İşlemci ve Dev Bataryaya Sahip!

Geçtiğimiz günlerde 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip Honor Power modeli tanıtılmıştı. Bugün ise fiyat performans canavarı Honor X60 GT tanıtıldı. Yeni telefon çok ucuza devasa batarya ve yüksek yenileme hızı sunuyor.

Honor X60 GT Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip X60 GT, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2664 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 436 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 193 gram ağırlığındaki telefon 161 x 74,2 x 7,7 mm boyutlarında.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 bulunuyor. Bu işlemci bir adet 3.2 GHz Cortex-X2, üç adet 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan X60 GT modelinin depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. 6.300 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefon 80W hızlı şarj teknolojsini destekliyor.

Telefonun arkat arafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut.

Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile birlikte gelen telefonda IP65 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, çift SIM kart (nano + nano) desteğine sahip Honor X60 GT ne kadar fiyata satılıyor?

Honor X60 GT Fiyatı