Dev İndirim: Need for Speed Heat'i 2340 TL Daha Ucuza Almak Mümkün

Epic Games Store'da geçtiğimiz günlerde Epic İndirimlieri başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Need for Speed Heat Deluxe Edition de bulunuyor. Popüler oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Need for Speed Heat Deluxe Edition Çok Ucuzladı

Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Need for Speed Heat'in Deluxe isimli sürümü Epic Games Store'da yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 2.599,99 TL'den 259,99 TL'ye düştü. Dolayısıyla oyunu 2.340 TL daha ucuza satın alabilirsiniz.

Epic Games Store'daki kampanya 24 Nisan 2025 TSİ 18.00'de sona erecek. Ghost Games tarafından geliştirilen Need for Speed Heat sokak yarışlarına odaklanıyor. 2019 yılında satışa sunulan oyun kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış mekaniğiyle öne çıkıyor.

Need for Speed Heat Minimum Sistem Gereksinimleri