Sprey Aşı Koronavirüs Salgınını Bitirecek mi? Uzman Açıkladı!

Sprey aşı, COVID-19 salgınını sona erdirebilir mi? Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, nazal aşı hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Balık tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Sprey Aşı Salgını Bitirecek mi?

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Prof. Dr. İsmail Balık, yaptığı açıklamada, "Solunum yolu virüsleri, burun ve ağız mukozası yoluyla vücuda girerler ve bağışıklık sistemimiz bu virüslerle mücadeleyi ilk giriş noktası olan burnumuzdaki fiziksel bariyerlerler, yani silyalar, ikinci olarak lokal bağışıklık faktörleriyle sürdürürler. İşte sprey aşı burada devreye girecek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İsmail Balık, "Bu aşı burundan, yani virüsün doğal yoldan girdiği yerden verildiğinde, bağışıklık sistemi lokal antikorları oluşturuyor. Bu lokal antikorlar virüs ile karşılaştığımızda daha burun ve ağız aşamasındayken virüsün vücuda yayılmasını engelliyorlar. Bu nedenle sprey (nazal) aşılar, şu andaki aşıların yapamadığını da yapıyor. Yani virüsün bulaştırılmasını da engelliyorlar" dedi.

Mevcut aşılar kas aracılığı ile yapıldığından ötürü yalnızca genel antikorun oluştuğunu belirten Prof. Dr. Balık, "Genel antikor oluşturduğu için de virüsün vücuda alınması tam engellenemiyor. Virüs girdiğinde bu aşılarla hastalık ve ağır hastalık yapması engelleniyor. Vücudun içinde yayılmasını engelliyorlar ama kişinin burnunda ve boğazında virüs bulunduğundan bu kişiler virüsü başkasına bulaştırabiliyorlar" ifadelerine yer verdi.

Sprey formunda COVID-19 aşılarının teorik olarak salgını önleme konusunda çok daha yüksek başarı elde edebileceğini belirten Prof. Dr. Balık, "Tabii ki faz çalışmalarının sonunda ne kadar etkili olacağı görülecek çünkü bu teorik olarak böyle. Az sayıda da olsa sprey aşı denemeleri var ancak sprey aşı başarılı olursa salgını sonlandırmada en etkili olacak aşı tipidir" şeklinde konuştu.

Sprey Formunda Koronavirüs Aşısı Hangi Yaş Gruplarına Yapılacak?

Prof. Dr. İsmail Balık, "Aşıların kimlere uygulanacağı ile ilgili konu klinik araştırmalarla belirlenir. Teorik olarak sprey aşı her yaş grubuna kullanılabilir. Burundan püskürtme metodu ile yapılabilir. Kişi kendine de uygulayabilir. Klinik çalışmalar sırasında görülecektir. Buruna mı, boğazın arkasına mı püskürtülecek yoksa ikisine birden mi, bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak" sözlerini kullandı.