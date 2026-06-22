Valve'ın Yeni Oyun Canavarı Steam Machine'in Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı!

Valve'ın merakla beklenen oyun konsolu ve bilgisayar karışımı olan yeni modeli Steam Machine için geri sayım başladı. Yapılan açıklamaya göre cihaz iki farklı versiyonla satışa çıkacak. Marka kısa süre önce ürünün piyasaya çıkış tarihini ve fiyatlarını açıkladı. Peki Steam Machine'in çıkış tarihi ve fiyatları!

Steam Machine Fiyatı Ne Kadar?

Steam Machine'in fiyatlarına baktığımızda iki farklı versiyonla geleceğini görebiliyoruz. Cihaz 512 GB ve 2 TB dahili depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca her iki kapasite seçeneği için sadece konsolu içeren standart paketin yanı sıra Steam Kontrolcüsü ile birlikte gelen ekstra bir paket de bulunuyor.

Bu doğrultuda Steam Machine'in 512 GB depolamalı ve sadece konsolu içeren standart paketi 1.049 dolardan (48.736 TL) satışa çıkacak. Aynı modelin Steam Kontrolcüsü ile birlikte sunulan paketi ise 1.128 dolar (52.406 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Ek olarak 2 TB dahili depolama alanına sahip standart model 1.349 dolarlık (62.674 TL) fiyatla raflardaki yerini alacak. Bu yüksek kapasiteli versiyonu Steam Kontrolcüsü ile birlikte almak isteyenlerin ise 1.428 dolar (66.344 TL) ödemesi gerekecek.

İşte Steam Machine fiyatları;

Steam Machine 512 GB: 1.049 dolar (48.736 TL) Paket (Steam Machine 512 GB + Steam Controller): 1.128 dolar (52.406 TL)

Steam Machine 2 TB: 1.349 dolar (62.674 TL) Paket (Steam Machine 2 TB + Steam Controller): 1.428 dolar (66.344 TL)



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