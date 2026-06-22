Steam'de Telefon Fiyatına Oyun Satılıyor! iPhone 16e'den Daha Pahalı

Steam'e her gün çeşitli türlerde çok fazla sayıda oyun ekleniyor. Bu oyunların bir kısmı oynanış sistemiyle öne çıkarken bir kısmı ise grafikleriyle dikkatleri üzerinde topluyor. Mayıs ayının sonunda eklenen bir oyun ise çok yüksek fiyat etiketiyle gündeme geldi. Daha da ilginç olanı oyunda herhangi bir hikâye veya amaç bulunmuyor.

Congratulations On Your Purchase'ın Fiyatı Ne Kadar?

Steam'de Congratulations On Your Purchase, 999.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kur ile birlikte 46 bin 461 TL'ye denk geliyor. Şu anda iPhone 16e'nin 128 GB depolama alanına sahip sürümünün 41 bin 699 TL fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim. Yani bu oyun, güçlü işlemciye sahip bir iOS telefondan daha yüksek bir fiyata sahip.

Congratulations On Your Purchase Neden Bu Kadar Pahalı?

Congratulations On Your Purchase'ın bu kadar yüksek fiyatlı olmasını başta size oyunu geliştirme sürecinin epey maliyetli olduğunu düşündürebilir ama oyuna bakacak olursanız aslında hiç de öyle uzun bir geliştirme sürecinden geçmediğini görebilirsiniz. Oyunun bu kadar pahalı olmasının arkasında statü ve tüketim gibi kavramların artık yaşamlarımıza ne denli etkisi olduğunu göstermekten ibaret.

Birilerinin çıkıp oyunu alıp almayacağı belli değil ama bunun gerçekleşmesi durumunda geliştirici de kendi savına bir dayanak bulmuş olacak. Sadece değerli hissetmek için 999.99 dolar (46 bin 461 TL) ödemek, tüketim çılgınlığının ne seviyede olduğunu gözler önüne serecek. Elbette ki geliştiricinin de ciddi bir kazanç elde etmesini sağlayacak.

Congratulations On Your Purchase Nasıl Bir Oyun?

Alışılagelmiş video oyunu kalıbının tamamen dışına kalan Congratulations On Your Purchase'ta savaşacağımız düşmanlar, tamamlamamız gereken görevler, toplayacağımız eşyalar ve hatta geliştireceğimiz bir karakter bulunmuyor. Yürüyüş simülasyonu oyunları arasında yer alan yapımda yapmamız gereken tek şey lüks sarayın içinde kırmızı bir halının üzerinde yürümek.

Oyunun görselliği, altın sarısı avizeler ve kadife bariyerlerin yer aldığı görkemli salondan ibaret. Bu odada yürürken arka planda sakin ritimde bir müzik çalıyor. Oyunun tek amacı o sarayın içinde yürürken bize kendimizi "çok önemli ve ayrıcalıklı biri" gibi hissetirmek. Yürürken yan tarafta insanlar da bulunuyor. Bu insanlar, biz kırmızı halıda ilerlerken bizi alkışlayıp destek veriyor ve fotoğraflarımızı çekiyor.

Congratulations On Your Purchase'ı Kaç Kişi Oynuyor?

Congratulations On Your Purchase'un bu zamana kadar kaç adet satıldığı açıklanmadı ancak SteamDB tarafından paylaşılan verilere göre oyun, son 25 günde yalnızca bir kişi tarafından oynandı. Bu oyuncu, oyunu son olarak 22 Haziran 2026 tarihinde yani bugün oynadı. Oyunun 28 Mayıs 2026 tarihinde satışa sunulduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

Congratulations On Your Purchase, bu zamana kadar gördüğüm en ilginç oyunlardan biri. Bir oyuna bu kadar yüksek bir fiyat belirlemenin arkasında hiçbir mantıklı sebep olmadığını düşünüyorum. Zaten geliştiricinin amacı da bu. Gerçekte hiçbir değeri olmayan bir şey için para harcamak ister misiniz? İşte bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.