Steam Next Fest Başladı, Ücretsiz Demolar 26 Ekim'e Kadar Açık

Valve, yılda 3 kez düzenlediği Steam Next Fest'in sonbahar dönemini 19 Ekim 2026 20.00'de başlattı. Henüz çıkmamış oyunların ücretsiz demolarını bir araya getiren festival, 26 Ekim 2026 20.00'ye kadar sürecek. Steam'in etkinlik sayfası bu dönem de Türkçe arayüzle açılıyor ve resmi görselde başlangıç ve bitiş Türkiye saatiyle yazıyor.

Steam Next Fest'e Kaç Oyun Katıldı?

Valve bu dönem için resmi bir demo sayısı vermedi. Etkinlik sayfasının açıklaması yüzlerce ücretsiz demodan söz ediyor, sayfadaki katılımcı listesinde ise 7 bini aşkın oyun bulunuyor; SteamDB verisine dayanan GamingOnLinux sayımı da aynı rakama ulaşıyor. Katılımcı listesindeki her oyunun demosu yayında olmayabilir.

Demoları denemek için Steam istemcisinde etkinlik sayfasından oyunun sayfasına girip demo düğmesini kullanmak yetiyor. Steam'in Türkçe sayfası oyunları Türe Göre, Temaya Göre, Özelliğe Göre, Sıralamalar ve Canlı Yayınlar sekmelerinde topluyor. Steam ilk günlerde bölümleri rastgele sıralıyor, çarşambadan sonra oyuncunun incelediği oyunlara göre öneri yapıyor. Valve bu dönem bir açılış canlı yayını düzenlemedi; geliştiricilerin yayınlarını ayrı sekmeye taşıdı ve festivalin son günü en çok oynanan demoları gösteren bir sayfa da açacak.

Hangi Demolar Türkçe Oynanabiliyor?

Valve'ın festival için yayımladığı resmi fragman 17 oyunu öne çıkarıyor ve bu oyunların 4'ü Steam mağaza sayfasına göre Türkçe destekliyor. Aşağıdaki tabloda bu 4 oyunun yanında Türk yapımı ERLIK ile fragmandaki en tanınmış adlardan Among Us Story: On Guard de var.

Oyun Tür Türkçe Çıkış Stronghold 4 Kale kurma ve strateji Var Aralık 2026 Loftia Çok oyunculu çiftçilik ve keşif Var Kasım 2026, Erken Erişim Inn Over Your Head Han yönetimi ve zindan Var Aralık 2026 Haunted Paws 2 kişilik perili köşk macerası Var Belli değil ERLIK Türk mitolojili aksiyon Var Kasım 2026, Erken Erişim Among Us Story: On Guard Hikâye odaklı macera Yok Şubat 2027

Firefly Studios'un geliştirdiği Stronghold 4, Steam sayfasına göre serinin kale simülasyonunun öncesini anlatıyor ve demosu Haziran 2026'dan beri yayında. Qloud Games'in hazırladığı Loftia, oyuncuların birlikte çiftçilik yapıp eşya ürettiği ve çevreyi süslediği çok oyunculu bir dünya kuruyor. Oyun Kasım 2026'da Erken Erişim'e çıkacak, yani geliştirme sürerken satın alınabilecek.

LazyFlock'un Haunted Paws'ında 2 köpek, sahiplerini perili bir köşkten kurtarmaya çalışıyor ve oyun yerel ya da çevrim içi ortak oynanışı destekliyor. Tanner Maxwell'in Inn Over Your Head'i ise altında zindan bulunan bir hanı yönetip bira servis ettiğiniz, maceracıları hazinelerle zindanın derinlerine çektiğiniz bir strateji oyunu.

ERLIK ve Smash & Stash Festivalde Ne Sunuyor?

Ash & Antler'ın Türk mitolojisine dayanan ERLIK'i, Godot oyun motoruyla tek bir geliştiricinin hazırladığı aksiyon odaklı bir RPG (rol yapma oyunu). Oyuncuya her denemede Erlik ile Tengri arasında seçim yaptıran oyun, Kasım 2026'da Erken Erişim'e çıkacak ve tamamen Türkçe oynanabiliyor. Geliştirici görsellerin bir kısmında yapay zeka desteği kullandığını belirtiyor.

Festivale katılan bir başka yapım olan Smash & Stash, 1990'ların taso oyununu koleksiyon yapısıyla birleştiriyor. Festivalin ilk günü demosunu yayımlayan oyunun arayüzü Türkçe dahil 30 dili destekliyor.

Bir Sonraki Steam Next Fest Ne Zaman?

Valve'ın takvimine göre bir sonraki dönem 22 Şubat 2027 21.00'de başlayıp 1 Mart 2027'de sona erecek. ABD kış saatinde olacağı için şubat dönemi Türkiye saatiyle 1 saat geç, 21.00'de açılacak; Haziran 2027'deki dönem yine 20.00'de başlayacak. Şubat 2026'daki dönemi Steam Next Fest başladı haberimizde anlatmıştık.

Steam'in bu yıl kalan kampanya ve festival günlerini 2026 Steam indirim tarihleri haberinde bulabilirsiniz. Demosunu beğendiğiniz bir oyunu Steam istek listesine ekleyerek çıkış ve indirim bildirimlerini kaçırmazsınız.

Editörün Yorumu

Bu dönem denemeye ilk ayırdığım demolar Loftia ile ERLIK oldu; ikisi de festivalden birkaç hafta sonra Erken Erişim'e çıkacağı için demo, ödeme yapmadan önce oyunu tanımanın en kolay yolu. Festivale ilk kez göz atacaklara Sıralamalar sekmesiyle başlamalarını öneririm, çünkü Steam çarşambaya kadar bölümleri rastgele diziyor. Yine de Erken Erişim'deki bir oyun bitmiş sayılmaz; satın almadan önce geliştiricinin yol haritasına da bakmak gerekiyor.