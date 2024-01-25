Steam'de İstek Listesi Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Steam’e her geçen gün birbirinden eğlenceli ve heyecanlı oyunlar ekleniyor. Bu oyunların bazılarına ait tanıtımları görseniz bile her birinin konusunu, çıkış tarihini ve yeni yapılan duyuruları takip etmeniz neredeyse imkânsız. Uygulama bu noktada çok kullanışlı bir çözüm sunuyor.

İstek listesi denilen listeler, bir yerde görüp beğendiğiniz oyunları adeta not almanızı sağlıyor. Yeni bir oyun deneyimlemek istediğinizde ise önceden oluşturduğunuz bu listedeki seçenekler işinizi kolaylaştırıyor.

Peki, bu liste nasıl oluşturulur? Arkadaşlarınızın istek listelerine nasıl bakablirsiniz?

Steam İstek Listesi Nedir? Ne İşe Yarar?

Hoşunuza giden oyunları satın almadan önce favorilerinize ekleyebileceğiniz bir listedir. Bu listeye eklediğiniz oyunlarla ilgili duyuruları güncel olarak takip etmenize yardımcı olur. İndirimler, çıkış tarihine ilişkin yapılan erteleme, iptal gibi duyurular ve daha fazlasını bu liste üzerinden kolayca takip edebilirsiniz.

Büyük indirim dönemlerinde çoklu alım avantajlarından yararlanabiliyor, birbiriyle ilişkili farklı oyun seçeneklerine bu listeler sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Platformdaki arkadaşlarınızdan hesabı herkese açık olan kişilerin de istek listesini inceleme imkânınız oluyor.

Kendilerine hediye almanız gerektiği durumlarda istek listelerine göz atıp, beğendikleri bir oyunu onlara hediye etmek hem kurtarıcı hem de işlevsel bir çözüm sunuyor.

Steam İstek Listesi Nasıl Oluşturulur?

Beğendiğiniz bir oyunun Steam mağazasına gidin.

Sol tarafta yer alan ‘istek listesine ekle’ butonuna tıklayın.

Bu şekilde listenize istediğiniz ilk oyunu eklemiş olacaksınız.

Oluşturduğunuz listeyi düzenlemek için Steam uygulamasından veya tarayıcıdan işlem yapabilirsiniz.

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra ‘mağaza’ sekmesinin üstüne Mouse ile gelip açılan menüden ‘istek listesi’ne tıklamalısınız.

Açılan listedeki ürünlerin sıralamasını sürükle bırak yöntemi ile değiştirebilirsiniz.

Oyunların yanında bulunan ‘kaldır’ butonuna basarak istek listesinden çıkarabilirsiniz.

Herhangi bir oyunu bu listeden silmek için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem de uygulamanın Steam mağazasına gidip eskiden ‘istek listesine ekle’ yazan kısımdaki ‘istek listesinde’ ibaresine tıklayıp çıkan menüden ‘listeden kaldır’ seçeneğini işaretlemek.

Steam’de Arkadaşların İstek Listesini Görüntüleme Nasıl Yapılır?