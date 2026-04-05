Bu Tarihlere Dikkat! Ucuz Oyun Almak İçin Kaçırılmaması Gerekiyor

Steam, dünyanın en çok kullanılan oyun platformlarının başında geliyor. PC oyuncularının büyük kısmı, çok oynamak istediği bir oyunu satın almak için öncelikle bu dijital oyun mağazasına göz atıyor. Ne var ki fiyatlar herkesin bütçesine uygun olmayabiliyor. Bu durumda geriye iki seçenek kalıyor: Başka platformları incelmek ya da indirim kampanyalarının başlamasını beklemek.

Herkes genellikle ilk yöntemi tercih ediyor ancak diğer platformlarda da benzer fiyatlar görülmesi hâlinde indirim beklemekten başka bir çare kalmıyor. Neyse ki Steam'de yılın belirli dönemlerinde oyuncuların yüzünü güldüren indirimler oluyor. Eğer bu tarihleri yakından takip ederseniz ciddi ölçüde tasarruf edebiliyorsunuz.

Steam'de Yılın Hangi Dönemlerinde İndirim Olacak?

Ev Festivali: 30 Mart-6 Nisan

Gizli Nesne Festivali: 9 - 13 Nisan

Orta Çağ Festivali: 20 - 27 Nisan

Deste Oluşturma Festivali: 4 - 11 Mayıs

Okyanus Festivali: 18 - 25 Mayıs

Mermi Festivali: 8 Haziran-15 Haziran

Next Fest: 15 Haziran-22 Haziran

Steam Yaz İndirimi 2026: 25 Haziran-9 Temmuz

Sosyal Çıkarım Festivali: 13 Temmuz-16 Temmuz

Tren Festivali: 20 Temmuz-27 Temmuz

Cyberpunk Festivali: 3 Ağustos-10 Ağustos

Çubuk ve Lobut Festivali: 17 Ağustos-20 Ağustos

PvE Hayatta Kalma İnşa Festivali: 31 Ağustos-7 Eylül

Programlama Festivali: 10 Eylül-14 Eylül

Parti Tabanlı RYO Festivali: 14 Eylül-21 Eylül

Steam Sonbahar İndirimi 2026: 1 Ekim-8 Ekim

Yemek Yapma Festivali: 12 Ekim-19 Ekim

Next Fest: Ekim 2026: 19 Ekim-26 Ekim

Steam Çığlık Festivali V: 26 Ekim-2 Kasım

Otomatik Savaş RYO Festivali: 16 Kasım-23 Kasım

Steam'de yılın ilk yarısı için indirim takvimi kesinleşmiş durumda. Bu kapsamda uygulanan birçok indirim oldu. Hatta bunlardan biri olan Ev Festivali 30 Mart'ta başlandı ve 6 Nisan 2026 yani yarın sona erecek ama çok geçmeden bir indirim daha başlayacak ve onunla birlikte yılın ikinci yarısına kadar dört indirim kampanyası da göreceğiz.

Yılın ikinci yarısında bizi çok daha az sıklıkla kampanyalar bekliyor. Öyle ki indirimsiz geçen ortalama gün sayısı sadece 11,5 gün olacak. Bu da bir indirim kampanyasından yeterince faydalanmayan oyuncuların kısa süre sonra başlayacak olan kampanyada umduğunu bulabileceğini gösteriyor. Bu arada Kasım ayında Black Friday indirimlerinin uygulanacağını da belirtelim. Yani önceki indirimler size çok sevdiğiniz oyunlarda tasarruf etme imkânı sunmasa yılın sonuna doğru başlayacak indirimde uygun fiyata oyun sahibi olma imkânı elde edebileceksiniz.

Steam'de Neden İndirim Yapılıyor?

Steam'de indirim yapılmasının sebebini oyunculara daha uygun fiyatlı oyunlar sunmak olduğunu düşünebilirsiniz ancak tek nedeni bu değil. Bilindiği üzere Steam'de sayısız oyun mevcut. Her geçen gün aralarına bir yenisi daha katılıyor. Özellikle küçük ekipler tarafından geliştirilen oyunları bunların arasında bulmak neredeyse imkânsıza yakın.

Dijital oyun mağazasında başlatılan festivallerde belirli temalara odaklanılması da bundan kaynaklı. Örneğin şu an devam eden "Ev Festivali" kapsamında oyuncular tarafından şimdiye kadar keşfedilmemiş simülasyon oyunları ön plana çıkarılıyor. Oyuncular tarafından yoğun talep görmeye başlamaları sayesinde ise satışlar birden artıyor.

Bilindiği üzere 50 dolar (2.226 TL) fiyata sahip bir oyunu 10 kişiye satmak ile 10 dolar (445 TL) fiyata sahip oyunu 200 kişiye satmak arasında âdeta bir uçurum bulunuyor. Oyunun arkasındaki ekip hem daha çok kâr elde ediyor hem oyuncu sayısını artıyor. Bu artan popülarite sayesinde oyun normalde olduğundan çok daha geniş bir kitleye ulaşabiliyor.

Steam'de En Büyük İndirimler Hangi Dönemlerde Oluyor?

Steam'de her indirim dönemi size büyük indirimler sağlamıyor. Oyunlarda çok yüksek indirim oranı görmek istiyorsanız daha çok mevsimsel etkinliklere göz atmalısınız. Bu indirimlerde yüzde 85 hatta 90'a varan indirimler olabiliyor. Öte yandan indirim oranı genellikle aynı kalıyor. Yani X oyunu genellikle yüzde 50 oranında indirim alıyorsa bu indirimde de aynı oranda bir indirim görülmesi muhtemel.

Bu arada eğer belirli bir türe özel ilginiz varsa tematik indirimleri de mutlaka göz önüne almalısınız. Mevsimsel indirimler kadar olmasa da bazen size çok ciddi tasarruf ettirebiliyor. Ama indirim teması ilginizi çekmiyorsa, daha genel oyunlara odaklanıyorsanız mevsimsel indirim kampanyalarını değerlendirmeniz daha mantıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

Steam'de her indirimi yakından takip eden birisi olarak ben de her oyuncu gibi indirimlerde öne çıkan yapımlara göz atıyorum. Örneğin "Ev Festivali" kampanyasında bir dedektiflik oyunu yüzde 70 oranında indirime girmişti. Sürekli oynayabileceğim bir oyun değil ama boş zamanlarımı değerlendirmek için harika olduğunu düşünüyorum, o yüzden şimdilik kütüphanede tutup ileride değerlendireceğim.

Ben bu indirimleri sadece tasarruf amaçlı görmüyorum, bence yeni oyunlar keşfetmek için de önemli bir fırsat oluşturuyor. Siz de bu indirimlerin sıkı takipçisi olursanız benim gibi yeni ve ilginç oyunlar keşfedebilirsiniz. Elbette ki normalde ödeyeceğinizden çok daha az ödeyerek kütüphanenizi harika oyunlarla doldurabilirsiniz.