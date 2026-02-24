Steam Next Fest Başladı! Yüzlerce Oyunun Demosunu Oynayabilirsiniz

Steam'in merakla beklenen etkinliklerinden biri olan Next Fest başladı. Bu etkinlik ile birlikte geliştirilme aşamasındaki yüzlerce oyunun demo sürümü yayınlandı. Böylece satın almak istediğiniz oyunları herhangi bir ücret ödemeden deneyebilirsiniz. Etkinlik kapsamında ayrıca çeşitli canlı yayınlar da yapılıyor.

Steam Next Fest Ne Zaman Bitecek?

Steam Next Fest, 2 Mart 2026 tarihinde saat 21.00'de sona erecek. Bu tarihe kadar çok sayıda oyunun demo sürümünü ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Steam'deki Next Fest sayfasının üst kısmında "size özel", "türe göre", "temaya göre" ve "özelliğe göre" dahil çeşitli sekmeler yer alıyor.

Seçilen sekmeye göre çeşitli filtreleme seçenekleri de mevcut. Bu sekmeler ve filtreleme seçenekleri, yeni oyunlar keşfetmek için önemli bir avantaj sağlıyor. Öne çıkan oyunlar arasında Hatters, VacBot Simulator, Come Out Guys, Experiment 404, Life of Delivery ve Contract Cleaner dahil olmak üzere çok fazla sayıda yapım bulunuyor.

Radioactive Elephant tarafından geliştirilen VacBot Simulator'da robot süpürgeyi kontrol ederek evi temizlemeye çalışıyoruz. Oyunda kontrole dilebilecek çeşitli robot süpürgeler bulunuyor. Simülasyon oyunları arasında yer alan Life of Delivery'de ise siparişleri beilrtilen noktalara teslim etmemiz gerekiyor.

Piksel grafikleriyle öne çıkan Contract Cleaner'da bir temizlik şirketine sahip olan Hank isimli karakteri kontrol ediyoruz. PhantomSprite tarafından geliştriilen oyun, kuş bakışı kamera açısına sahip. Lost Input Game tarafından geliştirilen Experiment 404'te ise odanın içinde ortaya çıkan gariplikleri raporlamaya çalışıyoruz.

Etkinliğin yalnızca demolarla sınırlı olmadığını belirtelim. Next Fest'te geliştiriciler tarafından yapılan canlı yayınları izleyebilir, yayın sırasında sorular sorabilir ve bu sayede oyunlara dair merak ettiğiniz soruların cevabını öğrenebilirsiniz. Steam'de Next Fest sayfasında yer alan "canlı yayınlar" sekmesi üzerinden bu yayınlara ulaşabilirsiniz.