Steam Oyunlarına Yüzde Yüze Varan Zam Gelebilir

Steam'in güncel dolar kuruna yakın bir şekilde yerel fiyatlandırmayı güncellemesi, oyuncuların yeni çıkan oyunları satın almasını neredeyse imkansız hale getirmişti. Ancak görünen o ki bu durum devam edecek.

Son yıllarda PC'ye aktarılan oyunlarıyla dikkat çeken Sony, özellikle enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde büyük bir zam furyası başlattı. Sıradaki ülke ise Türkiye olabilir!

Sony Oyunlarında %100'e Yakın Zam Bekleniyor

Henüz herhangi bir Sony oyununun fiyatları değişmedi. Ancak firmanın Arjantin, Japonya ve Kanada gibi ülkelerde aldığı zam kararı, Türkiye'de de fiyat artışı yaşanacağını gösterir nitelikte.

God of War PC versiyonu fiyatı, Steam üzerinde Arjantin'de %102 arttı. Türkiye gibi yüksek bir enflasyona sahip olan Arjantin'in yanı sıra nispeten durağan ekonomilere sahip olduğu bilinen Kanada ve Japonya'da da sırasıyla %8 ve %32'lik zamlar yapıldı.

Tüm bu bilgiler, Sony'nin yakın zamanda Steam'de büyük bir zam kampanyasına imza atacağını gösteriyor. Buna göre yerel fiyatlandırma ve aylık enflasyon bakımından ülkemize benzeyen Arjantin ile benzer bir zam oranıyla karşı karşıya olabiliriz.

Sony'nin dağıtımcılığını yaptığı ve PC'ye çıkan son oyunlardan biri olan The Last of Us Part I, Steam üzerinde yerel fiyatlandırma ile 599 TL'ye alıcı buluyor. Oyun, uluslararası pazarda 59 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

Son aylarda ülkedeki enflasyon oranlarını da hesaba katarsak Sony oyunlarına %75 ile %100 arasında zam gelmesi beklenebilir. Nitekim bu sonuca göre birkaç gün içerisinde The Last of Us Part I'in 1000 TL sınırını aşması muhtemel.