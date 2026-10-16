Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında hayatta kalma oyunu Stranded Deep'i kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunu belirtilen tarihe kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

Stranded Deep Ücretsiz Nasıl Oynanır?

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de Stranded Deep kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kampanya 19 Ekim 2026 saat 10.00'da sona erecek. Bu oyunu ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve ardından "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladıktan sonra oyunları indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Stranded Deep Fragmanı

Stranded Deep Nasıl Bir Oyun?

Beam Team Games tarafından geliştirilen Stranded Deep, hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Pasifik Okyanusu'nuda uçak kazası geçirdikten sonra ıssız adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Adada hindistan cevizi toplayabiliyor, balık tutabiliyor ve ateş yakarak yemek pişirebiliyoruz.

Oyunda kaynakları dikkatli şekilde kullanmamız ve her zaman bir sonraki adımı düşünmemiz gerekiyor. Stranded Deep'in en eğlenceli taraflarından biri eşya üretme ve inşa etme sistemidir. Ağaç dalları, taşlar, ipler ve diğer malzemeleri toplayarak balta, mızrak, barınak ve çeşitli hayatta kalma araçları yapabiliyoruz.

Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi eşli mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyunu arkadaşımızla birlikte oynayabiliyoruz. 2022 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Stranded Deep'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Dört çekirdek 2.0GHz+

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: 2 GB VRAM'li ekran kartı

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Stranded Deep'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Dört çekirdek 3.0GHz+

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: 4 GB VRAM'li ekran kartı

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Stranded Deep Kaç GB?

Stranded Deep'in yüklenebilmesi için en az 4 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Yeterli boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız progrmaları silebilirsiniz. Bunun için ister Windows'un program kaldırma aracını tercih edebilir ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, kapsamlı temizlik yaparak boş alanın artmasını sağlıyor.