Sürekli Oyun Oynama İsteği Olanların Oyun İçin Vazgeçebileceği Şeyler

Sürekli oyun oynama isteği özellikle yeni tip koronavirüs salgının dünyanın dört bir yanına yayılması ve karantina döneminin başlaması ile oyuncuların önemli bir kısmında daha çok görülmeye başlandı. Salgın sırasında video oyun sektörünün gördüğü inanılmaz büyüme, dünyada en çok gelir elde edildiği sinema gibi sektörlerin geride kalmasına neden oldu.

İnsanların pandemiden ötürü günün büyük bir kısmını evde geçirmesi ve bu süre zarfında sıkılma gibi sorunların meydana gelmesi ile akıllı telefon, tablet bilgisayar ve oyun konsolu sahipleri, video oyunlarına eskisinden olduğundan daha çok önem vermeye başladı.

Sürekli Oyun Oynama İsteği, Oyuncuları Nelerden Vazgeçirebilir?

Oyun oynamak her ne kadar çoğu kullanıcının eğlence ihtiyacını gidermede önemli bir rol üstlenmiş olsa da oyuncular başka şeylerden de ödün vermek zorunda kaldı. Sykes'in yapmış olduğu son ankette oyuncuların video oyunu oynamak için nelerden vazgeçebileceğine yer verildi.

Ankete katılan kişilerin %62'si arkadaşları ile yollarını ayırmaya istekli olduğunu belirttiğinden anketin sonuçları da oldukça şaşırtıcı oldu. %54,6'sı oyun oynamaktan vazgeçmek yerine arkadaşları ile bir ay boyunca konuşmamayı seçebileceğini açık bir şekilde dile getirirken çoğu oyuncunun da arkadaşlarını geride bırakmaya hazır olduğu öğrenildi.

Ankete katılan oyuncuların %68,53'ü TikTok'u tamamen hayatlarından çıkarmaya hazır olduğunu, %61,65'i Netflix olmadan da yaşamını sürdürebileceğini ve %60'ı favori dijital müzik platformunu kullanmaktan vazgeçmeye bile istekli olduğu tespit edildi.

Oyuncuların %67,53'ü bir sene boyunca oyun oynamak için yemek sipariş uygulamalarını bırakabileceğini belirtti. %66,4'ü Amazon Prime olmadan da oldukça mükemmel bir şekilde yaşayabileceğini söylerken %65,67'si oyun için alkol almayı bırakabileceğini dile getirdi.

Oyuncuların piyasaya sürülecek olan oyunlar içerisinden en sabırsızlıkla beklediği video oyunları içerisinde ise Mario Kart 9, God of War: Ragnarok, Resident Evil Village, Halo Infinite, Far Cry 6, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, New Pokemon Snap, Gotham Knights, Gran Turismo 7 ve Monster Hunter Rise yer alıyor.

Peki, sizin bu konu ile ilgili düşünceleriniz neler? Siz video oyunu oynamak için nelerden vazgeçebilirsiniz? Bizimle paylaşmak istediğiniz düşüncelerinizi yorumlar kısmından iletebilirsiniz.