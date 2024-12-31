Deli Paraya Satılan 'Süzülen Cybertruck' Modeli

Tesla, masanızı süsleyecek bir aksesuarla gündeme düştü: Levitating Cybertruck.

Bu masaüstü harikası denilebilecek aksesuar, Tesla’nın çevrimiçi mağazasında neredeyse ışık hızında tükendi. Ardından eBay'de satışa çıkan ürünün fiyat etiketi orijinalinin iki katındaydı.

Meraklısına Nadide Parça: Mini Cybertruck

1/24 ölçekli bu mini Cybertruck, manyetik bir taban üzerinde havada süzülüyor. 230 mm uzunluğunda ve 156 mm çapında dairesel bir manyetik tabana sahip olan bu model, gerçek Cybertruck’ın tüm dikkat çekiciliğini, ama hiçbir tekerlek boşluğunu ve kapı hizasını barındırmadan sunuyor.

Üstelik bu minik güzellik, iki ucunda LED ışık barlarına sahip ve bu ışıklar manyetik tabandaki düğmeye dokunarak açılıp kapatılabiliyor. Type-C kablosuyla şarj ediliyor.

Bu aracı yalnızca düz ve metalik olmayan bir yüzeyde kullanmanız gerekiyor. Yerleştirme işlemini doğru yaparsanız Cybertruck havada sabit kalabiliyor ya da dönebiliyor. Aman havada süzüldüğü sırada hapşırmayın.

Orijinal 250 Dolar, eBay’de 980 Dolara Kadar Çıktı

Tesla’nın çevrimiçi mağazasında kısa sürede tükenen bu model, şu anda sadece ikinci el pazarlarında bulunabiliyor. eBay'de fiyatlar 449 dolardan başlayıp, 980 dolara kadar çıkmış durumda.

Bu tip ürünlerde fiyat çılgınlığı Tesla için yeni bir durum değil. Cybertruck tasarımına ilham veren ürünler arasında rüzgarla çalışan bir yarış arabası, çocuklar için elektrikli bir oyuncak (Cyberquad), CyberMug, CyberVessel, CyberStein ve hatta bir Cybertruck biçiminde şişe açacağı bile var.

Tesla'nın web sitesinde stoklar ara ara yenileniyor. Böyle bir masa oyuncağına sahip olmak ister miydiniz? Fiyatı abartı mı? Yorumlarda buluşalım.