Tesla Cybertruck Türkiye'ye Geliyor: Tarih Belli Oldu!
Tesla Cybertruck bir etkinlik kapsamında Türkiye'ye gelecek. Böylece ilginç tasarımlı elektrikli araç yakından görülebilecek. İşte detaylar!
2019 yılında tanıtılan ve sıra dışı tasarımı nedeniyle ilgi odağı hâline gelen Tesla Cybertruck, bir etkinlik kapsamında Türkiye'de sergilenecek. Bu etkinlik, keskin hatları ve paslanmaz çelik dış yapısıyla kendisine hayran bırakan elektrikli araca yakından görme imkânı sunacak.
Tesla Cybertruck Türkiye'de Sergilenecek
Elektrikli araç üreticisi Tesla, web sitesi üzerinden bir etkinlik duyurdu. Bu etkinlik kapsamında Cybertruck Türkiye'de sergilenecek.
6-10 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Vadiistanbul'da, 12-14 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Ankara Armada AVM'de etkileyici görünüme sahip olan elektrikli araca yakından bakılabilecek.
Tesla Cybertruck Özellikleri
- 1.134 kg yük ve 4.990 kg çekme kapasitesi
- 547 km'ye kadar menzil
- 15 dakikalık şarj ile 206 km'ye kadar menzil
- 2,7 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşma
- 209 km/s azami hız
- 5 koltuk
- 20 inç büyüklüğünde jantlar
- Dört çeker sürüş
- Ön kısımda 18,5 inç dokunmatik ekran
- Arkada 9,4 inç dokunmatik ekran
- 2 özel subwoofer ve dağıtılmış amfiler dahil, 15 hoparlör
- 65W USB-C ve 120V/240V çıkışlarla cihazları hızlı şarj etme imkânı
- Entegre hastane sınıfı HEPA filtresi sayesinde havadaki parçacıkların %99,97'sine karşı koruma sağlama
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