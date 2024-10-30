Tesla Cybertruck Türkiye'ye Geliyor: Tarih Belli Oldu!

2019 yılında tanıtılan ve sıra dışı tasarımı nedeniyle ilgi odağı hâline gelen Tesla Cybertruck, bir etkinlik kapsamında Türkiye'de sergilenecek. Bu etkinlik, keskin hatları ve paslanmaz çelik dış yapısıyla kendisine hayran bırakan elektrikli araca yakından görme imkânı sunacak.

Tesla Cybertruck Türkiye'de Sergilenecek

Elektrikli araç üreticisi Tesla, web sitesi üzerinden bir etkinlik duyurdu. Bu etkinlik kapsamında Cybertruck Türkiye'de sergilenecek.

6-10 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Vadiistanbul'da, 12-14 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Ankara Armada AVM'de etkileyici görünüme sahip olan elektrikli araca yakından bakılabilecek.

Tesla Cybertruck Özellikleri

1.134 kg yük ve 4.990 kg çekme kapasitesi

547 km'ye kadar menzil

15 dakikalık şarj ile 206 km'ye kadar menzil

2,7 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşma

209 km/s azami hız

5 koltuk

20 inç büyüklüğünde jantlar

Dört çeker sürüş

Ön kısımda 18,5 inç dokunmatik ekran

Arkada 9,4 inç dokunmatik ekran

2 özel subwoofer ve dağıtılmış amfiler dahil, 15 hoparlör

65W USB-C ve 120V/240V çıkışlarla cihazları hızlı şarj etme imkânı

Entegre hastane sınıfı HEPA filtresi sayesinde havadaki parçacıkların %99,97'sine karşı koruma sağlama

Tesla Cybertruck'ın özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İlginç tasarımlı elektrikli araç ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.