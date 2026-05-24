TCL 300Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 24,5 İnç Büyüklüğünde

TCL, Thunderbird 25Q5A isimli yeni bir oyun monitörü tanıttı. Tanıtımla birlikte monitörün özelilkleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Montiör ayrıca Mini LED ekrana da sahip.

TCL Thunderbird 25Q5A'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24,5 inç

Ekran Yenileme Hızı: 300Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

Ekran Teknolojisi: Fast IPS + Mini LED arka aydınlatma

Ekran Tepki Süresi: 1 ms

Ekran Parlaklığı: 600 nit

Renk Gamı: %99 sRGB ve %93 DCI-P3

Portlar: HDMI, DisplayPort ve 3,5 mm ses girişi

TCL Thunderbird 25Q5A'nın Ekranı Nasıl?

TCL Thunderbird 25Q5A, 24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitörde IPS panel bulunuyor. Bu IPS panelin arkasında ışık kaynağı olarak Mini LED sistemi yer alıyor. Mini LED teknolojisi, geleneksel LED'lere kıyasla çok daha küçük binlerce LED kullanır. Bu sayede siyahların daha derin, parlak alanların ise daha canlı olması sağlanır.

1080 x 1920 piksel çözünürlük sunan monitör ayrıca yüzde 93 DCI-P3 ve yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor.

Monitör, AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync teknolojilerlini destekliyor. Bu teknolojiler, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmaması hâlinde görüntü yırtılması ve takılma gibi problemler ortaya çıkabiliyor. NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync Premium, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Bu sayede ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlar olmuyor.

TCL Thunderbird 25Q5A'nın Ekran Yenileme Hızı Nedir?

TCL tarafından tanıtılan oyun monitörü, 1 ms tepki süresi ve 300Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle Counter Strike 2 ve Valorant gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. Düşük tepki süresi sayesinde ise hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor. Böylece oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor.

TCL Thunderbird 25Q5A Türkiye'de Satılacak mı?

TCL Thunderbird 25Q5A'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de TCL markasının monitörleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda TCL Thunderbird 25Q5A'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

TCL Thunderbird 25Q5A'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TCL Thunderbird 25Q5A için 839 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile bilrikte 5 bin 658 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarında olabilir. TCL Thunderbird 25Q5A'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak TCL Thunderbird 25Q5A'nın özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresinin özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sunduğunu söyleyebilirim. Bu sayede hem akıcı ekran deneyimi elde ediliyor hem de hareket bulanıklılığı minimum seviyeye iniyor. AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync teknolojilerinin de önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bu özellikler, görüntü yırtılması ve takılma gibi sorunları önlüyor.