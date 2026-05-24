Lenovo Yeni Bilgisayar Tanıttı! 32 GB RAM, 120Hz Ekran ve Dahası
Lenovo IdeaPad Slim 5i'nin özellikleri belli oldu. Peki, 32 GB RAM'e sahip dizüstü bilgisayar neler sunuyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Lenovo IdeaPad Slim 5i'de 15,3 inç ekran boyutu, IPS ekran, 120Hz yenileme hızı, 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 400 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB renk gamı bulunuyor.
- İşlemci tarafında Intel Core 5 320 ve Intel Core 7 350 dahil olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Bilgisayarda ayrıca entegre Intel GPU, 32 GB'a kadar RAM seçenekleri ve 1080p çözünürlük desteğine sahip kamera yer alıyor.
- 1,49 kilogram ağırlığındaki dizüstü bilgisayarın portları arasında iki adet USB-C, iki adet USB-A, bir adet HDMI 2.1, bir adet microSD kart okuyucu ve bir adet kulaklık girişi yer alıyor.
Dizüstü bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, IdeaPad Slim 5i'yi tanıttı. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarın özellikleri belli oldu ancak fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Çok şık bir görünüme sahip olan bilgisayarın işlemci tarafında iki farklı seçenek bulunuyor. Laptop ayrıca 32 GB'a kadar RAM seçenekleri sunuyor.
Lenovo IdeaPad Slim 5i'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 15,3 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel
- Ekran Parlaklığı: 400 nit
- Renk Gamı: %100 sRGB
- İşlemci: Intel Core 5 320 / Intel Core 7 350
- Ekran Kartı: Entegre Intel GPU
- RAM: 16 GB / 32 GB
- Depolama: 1 TB'a kadar SSD
- Batarya: 54.7 Wh / 70 Wh
- Portlar: 2 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x microSD kart okuyucu, 1 x kulaklık girişi
- Kamera: 1080p
- Ağırlık: 1,49 kg
Lenovo IdeaPad Slim 5i'nin Ekran Özellikleri Neler?
15,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, IPS ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.
Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. Bilgisayar ayrıca yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor.
Lenovo IdeaPad Slim 5i'nin İşlemcisi Nasıl?
Lenovo'nun yeni bilgisayarında Intel Core 5 320 ve Core 7 350 olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği bulunuyor. Wildcat Lake mimarisine sahip olan Intel Core 5 320'de iki adet performans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda altı adet çekirdek mevcut. Oyun oynamak gibi ağır işlerde performans çekirdekleri devreye giriyor. İşlemci 4.6 GHz hıza ulaşabiliyor.
Wildcat Lake mimarisine sahip olan Intel Core 7 350'de de iki adet performans ve dört adet verimlilik çekirdekleri bulunuyor. Bu işlemcinin hızı 5.0 GHz'ye kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bu işlemci, diğerine kıyasla daha yüksek bir performans sunuyor.
Lenovo IdeaPad Slim 5i'de Hangi Portlar Bulunuyor?
Dizüstü bilgisayarın portları arasında iki adet USB-C, iki adet USB-A, bir adet HDMI 2.1, bir adet microSD kart okuyucu ve bir adet kulaklık girişi bulunuyor. HDMI 2.1 sayesinde yüksek çözünürlük ve yenileme hızlarında görüntü aktarımı yapılabiliyor. MicroSD kart okuyucu ise fotoğraf ve videoları kolayca aktarılabilmesini sağlıyor.
Lenovo IdeaPad Slim 5i Türkiye'de Satılacak mı?
Türkiye'de Lenovo'nun dizüstü bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo IdeaPad Slim 5i'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Lenovo IdeaPad Slim 5i'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.
Editörün Yorumu
Öncelikle Lenovo IdeaPad Slim 5i'nin oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını belirteyim. Bu bilgisayar hem öğrenciler hem de ofis çalışanları için oldukça iyi bir seçenek olacaktır. 1,49 kilogram ağırlığındaki Lenovo IdeaPad Slim 5i, gün içinde kolayca taşınabiliyor. Port tarafında HDMI 2.1'den microSD kart okuyucusuna kadar geniş bir yelpaze sunulmasının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Böylece dönüştürücü taşımaya gerek kalmayacak.