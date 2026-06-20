144Hz Ekranlı Android Telefon Geliyor! Ekranı Yağ Gibi Kayacak

TECNO, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bu haftanın başında tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıkan Camon Slim adlı telefonun şimdi de tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Şirket, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte bir sonraki model için geri sayımı resmen başlattı.

TECNO Camon Slim Ne Zaman Tanıtılacak?

Tecno Camon Slim, 22 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte cihazın merak edilen özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuşacak. Bu arada daha önce ortaya çıkan tasarımda da gördüğümüz üzere duyuru videosu, TECNO Spark Slim'in gelişmiş kamera modülüne sahip olacağını gösteriyor.

3 days to go. ⏳

Something slim is coming.

Something bright is about to shine.#CAMONSlim #ComingSoon pic.twitter.com/1b3L0zKLWP — tecnomobile (@tecnomobile) June 19, 2026

TECNO Camon Slim'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Helio G200, G100 ya da G99

Helio G200, G100 ya da G99 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 60W

TECNO Camon Slim'de Kaç mAh Batarya Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde gün içinde çok fazla sosyal medyada vakit geçirme eğiliminde olanlar bile cihazı uzun bir süre boyunca kullanabilecek. Bu arada cihazın mavi, yeşil, kırmızı ve siyah olmak üzere toplam dört farklı renk seçeneği ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini de belirtelim.

TECNO Camon Slim'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

TECNO Camon Slim, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Ekran teknolojisi, LCD ekranlara göre daha canlı görüntü elde etmenizi sağlayacak. Ayrıca film izlerken karanlık sahnelerde grileşme gibi sorunlar görmenizi engelleyecek. Öte yandan cihaz, yüksek yenileme hızı sayesinde de menüler arasında geçiş yapmayı oldukça zahmetsiz hâle getirecek.

TECNO Camon Slim'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera göreceğiz. Elbette ki çözünürlük tek başına fotoğraf veya video kalitesi üzerinde belirleyici bir unsur değil. Yazılım da çok büyük öneme sahip.

Örnek olması açısından 50 megapiksel çözünürlüğünde arka kameraya sahip Spark Slim 5G'nin kamera testlerine göz atabiliriz. Söz konusu model, yakın çekimlerde ve canlı görüntü sağlama konusunda oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Gece çekimlerinde de -çok karanlık olmadığı sürece- etkili sonuçlar veriyor.

TECNO Camon Slim Nasıl Bir Tasarımla Gelecek?

TECNO Camon Slim, tasarım açısından Spark Slim 5G ile büyük benzerlik taşıyacak. Arka tarafta hap şeklinde bir modül yer alacak. Bu modülün her iki tarafta da kamera yer alacak. Orta bölümde LED ışıklar ve flaş konumlandırılacak. Arka tarafta TECNO'nun logosu yer alırken yan tarafa güç ve ses düğmeleri yerleştirilecek.

Modül üzerindeki LED ışıkların üzerinde biraz durmakta fayda var. Epey işlevsel olması muhtemel. Eğer Spark Slim 5G'deki gibi çalışma biçimine sahip olursa şarj etme ve bildirim de dahil olmak üzere birçok durumda değişen yüz ifadelerini yansıtacak. Ayrıca ekrana bakmadan bildirim gelip gelmediğini öğrenebileceksiniz.

TECNO Camon Slim Türkiye'ye Gelecek mi?

TECNO'nun Camon Slim modelinin Türkiye'deki kullanıcılar ile buluşup buluşmayacağı ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir resmî açıklamada bulunmadı fakat markanın şu an Spark Slim 5G ve Camon 40 da dahil olmak üzere birçok akıllı telefonu Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla bu modelin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğu söylenebilir.

TECNO Camon Slim Ne Kadar Fiyata Satılacak?

TECNO Camon Slim'in henüz resmî fiyat etiketi açıklanmadı, tanıtımla birlikte belli olacak ama fiyatının 314 dolardan (14 bin 585 TL) düşük tutulması bekleniyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle beraber 28-29 bin TL civarında olabilir. Konuya dair henüz resmî açıklama olmadığını, farklı fiyatla gelebileceğini not düşelim.

Editörün Yorumu

TECNO Camon Slim'in çok geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekecek bir akıllı telefon olacağını düşünüyorum. Özellikle daha önce 60Hz ya da 120Hz yenileme hızı kullanmış kişiler, bu telefona geçtikten sonra sahip olacağı 144Hz yenileme hızı sayesinde epey akıcı bir ekran deneyimi elde edecektir. Öte yandan büyük batarya sayesinde sık sık priz arama derdinden de kurtulacaktır.