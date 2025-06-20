Tecno Camon 40 Uygun Fiyatı ve Hediye Saatiyle Türkiye'de Satışta

Tecno Camon 40, hem uygun fiyatıyla, hem de akıllı saat hediyesiyle Türkiye'de satışa çıktı. Bu telefon giriş segmentinde olmasına rağmen oldukça güçlü bir kameraya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Üç farklı renk seçeneğine sahip kasası ve Panda King ekran korumasıyla da oldukça başarılı bir telefon. Cihazda Türkçe destekli Ella AI asistanı da bulunuyor. Şu an tüm teknoloji mağazalarının stoklarında yer alıyor.

Camon 40'ın arka kasasında kir tutmayan özel bir yüzey bulunuyor. Beyaz, Fantezi Siyahı ve özel bir yeşil olarak Yıldızlı Gece seçenekleri var. Özel arka panel tasarımına "Kuğu Boynu Eğrisi" adı veriliyor. Gelin bu fiyat-performans cihazına yakından bakalım.

Tecno Camon 40 Güçlü Kamera ve Ekran Hızı

Yazılım kanadında oldukça iddialı olan bu ucuz modelde yapay zeka destekli özellikler bulunuyor. Ella AI asistanını kullanarak sesli komut verebilir, çeviri ve içerik üretimi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz konuşmalarınızın özetini çıkarması için de kullanabiliyorsunuz. Bu kullanışlı yazılıma 6,67 inçlik büyük bir AMOLED ekran eşlik ediyor ve 120Hz ekran tazeleme hızına sahip. Pürüzsüz bir video deneyimini, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ile pekiştirebiliyorsunuz.

Tecno Camon 40 "FlashSnap" adlı ultra hızlı kamera teknolojisiyle giriş segmentinde bile dikkatleri üzerine çekiyor. En uygun kare yine telefonun kendisi tarafından seçiliyor ve fotoğraf çekmek için tuşa basmanıza bile gerek kalmıyor.

50 MP Sony LYT-700C gece kamerası ve 8 MP ultra geniş açı lense 1/11235 saniyeye kadar düşebilen enstantane hızı eşlik ediyor. Böylece bulanık fotoğraflara veda ediyorsunuz. Ön taraftaki 32 MP'lik selfie kamerasıyla da ekran kapalı olsa dahi tek dokunuşla anında fotoğraf veya video çekebilirsiniz.

5200 mAh Bataryaya 5 Yıllık Garanti

Telefonun ekranına göre bir tık küçük kalan bataryası 5200 mAh gücünde ve 45W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Tecno, bu bataryaya 5 yıllık pil ömrü ve garanti servisi sunuyor. Kutudan Android tabanlı HiOS arayüzüyle çıkan Tecno Camon 40, giriş segmentinde olduğu için 8 GB RAM ile satılıyor. Depolama alanı ise 256 GB.

Eğer Camon 40'ı Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom bayiilerinden satın alırsanız, ücretsiz TECNO Watch 2 Pro akıllı saate de sahip olacaksınız.

Uygun Fiyat Üstüne Ücretsiz Akıllı Saat Veriliyor

TECNO Watch 2 Pro akıllı saatte 110'dan fazla spor modu ve sağlık takibi gibi özellikler bulunuyor. IP68 sertifikasıyla toza ve suya dayanıklı olmasının dışında uyku kalitenizi de ölçüyor ve kanınızdaki oksijen seviyenizi bile gösteriyor.

Tecno Camon 40 fiyat etiketi 15.999 TL olarak belirlendi.