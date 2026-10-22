Cybercab, Hisse Değeri Düşen Tesla'nın Kurtuluşu Olabilir

Tesla, 21 Ekim 2026 akşamı açıkladığı 3. çeyrek sonuçlarında gelirini 28 milyar dolar düzeyinde korudu. Ar-Ge giderleri yüzde 69 artarken Tesla'nın kârı bir yıl öncesine göre yüzde 43 geriledi. Şirket kazanç çağrısında Cybercab'i yıl sonuna kadar müşterilere ulaştırmaya çalıştığını da söyledi.

Tesla Bu Çeyrekte Ne Kadar Kazandı?

Tesla'nın resmi bültenine göre şirketin toplam geliri 28,05 milyar dolar oldu ve geçen yılın aynı dönemindeki 28,10 milyar dolarla neredeyse aynı kaldı. Bu da güncel kur ile birlikte 1 trilyon 391 milyar TL'ye denk geliyor. Otomotiv geliri yüzde 3 azalarak 20,56 milyar dolara indi. Tesla enerji üretim ve depolama gelirindeki yüzde 16'lık düşüşü kısmen gümrük vergileriyle ilgili müşteri iadelerine bağlıyor.

Hizmetler ve diğer gelirler yüzde 33 artışla 4,61 milyar dolara çıktı. Toplam brüt kâr marjı yüzde 19,6'ya yükselerek hem geçen yılın yüzde 18'ini hem önceki çeyreğin yüzde 16,8'ini geride bıraktı. Faaliyet giderleri yüzde 39 artarken Ar-Ge harcaması 2,76 milyar dolara ulaştı ve faaliyet kârı yüzde 56 düşüşle 718 milyon dolarda kaldı.

Hissedarlara ait net kâr 787 milyon dolar oldu, geçen yıl bu rakam 1,37 milyar dolardı. Bu da güncel kur ile birlikte 39 milyar 36 milyon TL'ye denk geliyor. Net kârı SpaceX yatırımındaki 142 milyon dolarlık değer kaybı aşağı, bitcoin varlıklarındaki 288 milyon dolarlık değer artışı yukarı çekti. Tek seferlik kalemleri dışarıda bırakan hisse başına düzeltilmiş kâr 0,48 dolarla analist beklentisinin biraz üzerinde kaldı.

Yatırımcılar Sonuçlara Neden Temkinli Baktı?

Tesla'nın finans direktörü kazanç çağrısında 2026 için yatırım harcaması beklentisini 25 milyar doların üzerinden yaklaşık 20 milyar dolara çektiğini söyledi. Şirket ayrıca 30 milyar dolara kadar borçlanma imkânı sağladığını belirtti. Sonuçların ardından seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 2 yükselen hisse, çağrıda harcama kesintisi ve Optimus takvimi açıklanınca yüzde 3 ile 5 arasında geriledi.

Tesla bu çeyrekte 486.532 otomobil teslim etti, bu sayı geçen yılın yüzde 2 altında. Şirket 10 milyonuncu otomobilini ürettiğini, yolcu otomobillerinde son 4 yılın en büyük sipariş birikimine ulaştığını ve hacmi batarya tedarikinin sınırladığını yazdı. Tesla gelecek dönem için sayısal bir teslimat hedefi vermedi.

Tesla yöneticileri çağrıda insansı robot Optimus'un dış müşterilere teslimatı için 2027 sonunu verdi. Şirketin kapasite tablosunda Tesla Semi elektrikli çekici Nevada'da seri üretime geçmiş görünürken geçen hafta tanıtılan yeni nesil Roadster henüz tasarım geliştirme aşamasında. Roadster'ın üretim tarihi çağrıda da verilmedi.

Musk çağrının açılışında SpaceX ile olası birleşme hakkında söylemesi gerekenlerin hepsini bir gün önce söylediğini belirtti ve konuyu mayın tarlasında step dansı yapmaya benzetti. Çağrıda birleşmeyle ilgili soru alınmadı, Tesla'nın resmi bülteninde de konuya hiç değinilmiyor.

Cybercab Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Tesla'nın mühendislik başkan yardımcısı Lars Moravy, Cybercab'i 2026 sonuna kadar müşterilere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Moravy'ye göre şimdiye kadar üretilen Cybercab'lerin hepsi Tesla'nın kendi filosuna gidiyor ve satış küçük ölçekte başlayacak. Cybercab'in satış fiyatı belli değil.

Musk Cybercab'in ağırlıklı olarak bir ulaşım hizmeti olarak kalacağını ve filonun büyük çoğunluğunun Tesla'nın mülkiyetinde olacağını söyledi. Austin'de eylül başında yolcu taşımaya başlayan Cybercab için sıradaki şehir Dallas. Reuters'a göre Dallas'taki hizmet gelecek ay başlayacak. Tesla'nın Texas'taki Cybercab üretim kapasitesi yılda 125 binin üzerinde.

Satış planının önünde bir engel de var. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), direksiyonu, pedalı ve aynası olmayan Cybercab'in federal güvenlik standartlarına uygunluğuyla ilgili Eylül 2026'da bir inceleme başlattı. Reuters'a göre Tesla'nın bu incelemeye yanıt vermesi için son gün 30 Ekim 2026.

Türkiye'deki Tesla Sahiplerini Neler Bekliyor?

Tesla'nın sürüş destek paketi FSD'nin (Full Self-Driving, tam otonom sürüş) aktif abone sayısı yüzde 67 artışla 1,74 milyona ulaştı, şirket bu sayıya peşin satın alımları da katıyor. Tesla FSD'nin Hırvatistan, Slovenya, Çekya ve Slovakya'yla birlikte 9 Avrupa Birliği ülkesinde onay aldığını yazdı; Avrupa'da sistemin adını Tesla Assisted Driving olarak değiştirmişti. Türkiye bu 9 ülkenin arasında değil.

Musk, AB genelindeki onayın birkaç ay içinde ya da 2027'nin ilk çeyreğinde çıkmasını umduğunu, takvimin kendi kontrollerinde olmadığını söyledi. Sürücü gözetimi gerektirmeyen FSD'nin müşteri otomobillerinde açılması için Tesla'nın yapay zeka yöneticisi Ashok Elluswamy 2027'nin 2. çeyreğini işaret etti. Cybercab'in Türkiye'de satışa ya da hizmete sunulmasıyla ilgili bir plan paylaşılmadı.

Tesla'nın bülteni Türkiye'ye özel bir veri içermiyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) kamuya yapılan açıklamalardan derlediği tahmini veriye göre Tesla, Eylül 2026'da Türkiye'de 1.725 adet Model Y sattı. Tesla bilançoda Türkiye fiyatları ya da teslimat süreleriyle ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Editörün Yorumu

Tesla bu çeyrekte bugünün kârını 2027'nin robotaksi ve robot gelirine feda ediyor ve Ar-Ge'deki yüzde 69'luk artışı bu açıdan mantıklı buluyorum. Şirket robotaksi gelirinin ancak 2027'nin ikinci yarısında büyüyeceğini söylüyor; Cybercab'in bilançoya etkisi bu yüzden en erken 1 yıl sonra görülecek. 45 milyar dolarlık nakit hata payı bırakıyor, fakat harcama planı kısılırken bu kadar takvimi aynı anda tutturmak kolay olmayacak.