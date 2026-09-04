Direksiyon Yok, Pedal Yok: Tesla Cybercab Yollara Çıktı!

Tesla’nın uzun zamandır beklenen tamamen otonom aracı Cybercab sonunda yollara çıktı. Direksiyon veya pedallara sahip olmayan ve tamamen otonom olarak tasarlanan Cybercab, ABD’nin bazı kesimlerinde hizmet vermeye başladı. Peki Elon Musk’ın en cesur adımlarından biri olan bu fütüristik robotaksi ile bizleri neler bekliyor?

Tesla Cybercab Nasıl Bir Otomobil?

Cybercab, Tesla'nın sıfırdan otonom sürüş için tasarladığı iki kişilik bir robotaksi olarak karşımıza çıkıyor. Cybercab, şu an yollarda olan Model Y robotaksilerin aksine sonradan dönüştürülmedi. Başından beri sürücüsüz şekilde tasarlanan araç, sadece Tesla'nın Full Self-Driving (Tam Otonom Sürüş) yazılımıyla çalışmak üzere üretildi.

Cybercab ilk bakışta bir Tesla olduğunu herkese gösteriyor. Markanın mevcut çizgilerine sahip olan araç yukarı doğru açılan kapıları ve aerodinamik tasarımıyla diğer kardeşlerinden ayrılıyor. Tamamen verimlilik üzerine tasarlanan otomobilde düşük enerji tüketimiyle de oldukça dikkat çekiyor.

Elektrikli araçlarda sıkça rastladığımız klasik ön bagajı (frunk) bu modelde göremiyoruz. Onun yerine ise iki koltuklu düzenin de yardımı ile oldukça geniş bir bagaj alanı yer alıyor. Otonom taksi olarak görev yapacak bir otomobilde geniş bagaj hacminin oldukça önemli bir detay olduğunu söylemek lazım.

Direksiyonsuz Tesla Cybercab İç Mekanda Neler Sunuyor?

Araçtaki asıl önemli detaylar ise iç mekanda gizli. İç mekana göz attığımızda iki koltuklu yapı ve devasa bir merkezi ekran bizleri karşılıyor. Tamamen otonom olarak tasarlanan araçta direksiyon veya pedallar ise bulunmuyor. Otomatik camlar, kişisel klima ızgaraları ve telefonunuzu şarj edebileceğiniz USB-C portları gibi standart detaylar ise unutulmamış.

Tesla Cybercab Nasıl Hizmet Veriyor?

Tesla Cybercab ile yollara tamamen yeni bir araç sürmüş olsa da otonom taksinin kullanım aşamasında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Herhangi bir araç çağırma uygulamasını kullanmakla birebir aynı olan Robotaxi uygulaması üzerinden gidilecek yer seçiyor, ücreti ve bekleme süresini onaylayıp aracı çağırabiliyorsunuz.

Tesla Cybercab yaklaştığında, ön kısmındaki renk değiştiren ışık barlarıyla müşterileri selamlıyor. Otonom taksi, müşterinin telefonunu algıladığında en yakın kapıyı otomatik olarak kendisi açabiliyor. Otonom araç müşterinin telefonunu algılamadığında ise kapı dışındaki fiziksel bir buton aracılığıyla kapılar açılabiliyor.

Tesla Cybercab’e Yolcular Müdahale Edebiliyor Mu?

Tamamen otonom olarak tasarlanan Cybercab, yolculuk sırasında yolcuların müdahalelerine izin vermiyor. Robotaxi servisini kullanan yolcular sadece ortadaki dev ekran üzerinden konfor ayarlarını yapabiliyorlar. Müşteriler bu ekran üzerinden klima ve koltuk ayarını yapabildiği gibi istedikleri içerikleri de ekranda takip edebiliyorlar

Yolcuların müdahalelerine izin vermeyen Cybercab ayrıca bazı kuralları da beraberinde getiriyor. Tesla Cybercab, araçtaki herkes emniyet kemerini takmadan, kapılar ve bagaj kapağı tam kapanmadan yolculuğu başlatmıyor.

Tesla Cybercab Güvenli Mi?

Tesla, Cybercab’de güvenliği sağlamak adına kabin aydınlatmalarının hemen ortasında, acil durumlarda kullanılması adına büyük kırmızı bir "STOP" (DUR) butonu sunuyor. Ayrıca ekran üzerinden veya uygulama aracılığıyla aracın güvenli bir yerde sağa çekmesini de sağlanabiliyor. Otonom araçta bunların yanı sıra güvenlik ve acil durum yardımı için bir kamera ve mikrofon da bulunuyor. Bu sistemler devreye girdiğinde araç ekranda gizlilik uyarısı veriyor.

Tesla Cybercab Nerelerde Kullanılabiliyor?

Bir süredir elden geçirilen Model Y’ler ile Robotaxi hizmeti veren Tesla, Cybercab modeliyle de ABD’de benzer bölgelerde hizmete başlamışdurum. Tesla'nın Robotaxi ağına dahil olan Cybercab; Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando ve Tampa şehirlerinde kullanılabiliyor.

Tesla Cybercab’i Kimler Satın Alabilecek?

Tesla şu an için otonom taksisini satışa sunmuş değil. Cybercab şimdilik sadece Tesla'nın kendi ağı içinde hizmet veriyor. Ancak şirket, filolar ve taşıma merkezleri kurmak isteyen işletmeler için bir talep formu yayınlamış durumda. ABD’li üretici ilerleyen dönemde Cybercab ile çeşitli firmalara da araç sağlamayı planlıyor.

Tesla’nın uzun vadedeki asıl hedefi ise Cybercab’in araç paylaşımında kullanılması. Böylelikle Tesla Cybercab sahipleri araçlarını kullanmadıkları zamanlarda dolaşıma sokarak araçları üzerinden para kazanabilecekler. Elon Musk, yasal düzenlemeler izin verdiğinde Cybercab'i 30.000 doların altında bir fiyatla satışa sunmayı hedefliyor.

Editörün Yorumu

Tesla Cybercab belli başlı sorunları beraberinde getirmesine rağmen yeni bir çağın başlangıcını da simgeliyor. En baştan itibaren direksiyonsuz ve pedalsız şekilde otonom olarak tasarlanan otomobil, teknolojinin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor. Henüz otonom sürüş konusunda eksikleri olan otomobil, araç paylaşım konusunda ise bir mihenk taşı niteliğinde.

Elon Musk'ın planlarının gerçeğe dönüşmesi durumunda Tesla Cybercab'ler bireysel kullanıcılar tarafından dolaşıma sokulabilecek ve sahibine para kazandırabilecek. Araç paylaşımın yaygınlaşması ile mevcut taksi ve toplu taşıma düzeninin baştan aşağıya değişmesini bekleyebiliriz.