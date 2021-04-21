THODEX Battı mı? Şirket Açıklama Yaptı!

THODEX battı mı? Yerli kripto para borsası ile ilgili oldukça ilginç gelişmeler meydana geldi. Peki, THODEX'e neden girilmiyor? Şirket tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
THODEX Neden Battı mı Sorusuna Açıklama Geldi
Türkiye merkezli kripto para borsası, dün akşam bakım çalışması nedeni ile internet sitesini kapatmıştı. Bakım ile ilgili yapılan açıklamada, "Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20.00 itibarıyla planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir" ifadelerine yer verilmişti.
Bakım çalışmasının ardından tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmet sunmaya devam edeceklerini belirten şirket, 6 saat geçmesine rağmen hala platformun web sitesine giriş yapılamıyor. Siteye giriş yapılamaması nedeni ile kullanıcılar, sosyal medya platformunda tepkilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar şirketin battığını düşünüyor.
Kısa süre içerisinde tepkilerin odağı haline gelen firma konu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bu güne kadar ülkemizde bir çok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk Şirketi olduk."
"Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir."
"İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır."
"Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız."
"Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz."
Önemli Bilgilendirme 👉 https://t.co/8DPOzm2pOX pic.twitter.com/Bg0cfuBLDB— THODEX (@thodexofficial) April 21, 2021
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