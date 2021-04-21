THODEX Battı mı? Şirket Açıklama Yaptı!

THODEX battı mı? Yerli kripto para borsası ile ilgili oldukça ilginç gelişmeler meydana geldi. Peki, THODEX'e neden girilmiyor? Şirket tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

THODEX Neden Battı mı Sorusuna Açıklama Geldi

Türkiye merkezli kripto para borsası, dün akşam bakım çalışması nedeni ile internet sitesini kapatmıştı. Bakım ile ilgili yapılan açıklamada, "Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20.00 itibarıyla planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Bakım çalışmasının ardından tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmet sunmaya devam edeceklerini belirten şirket, 6 saat geçmesine rağmen hala platformun web sitesine giriş yapılamıyor. Siteye giriş yapılamaması nedeni ile kullanıcılar, sosyal medya platformunda tepkilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar şirketin battığını düşünüyor.

Kısa süre içerisinde tepkilerin odağı haline gelen firma konu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: