TikTok'a Yeni Bir Özellik Daha Geliyor: İçerik Üreticileri ve Aboneler Arasındaki Bağ Artacak!

TikTok ve Instagram arasında her zaman bir rekabet olduğunu söylemek yanlış olmaz. İki büyük platform, bünyelerine ekledikleri yeni özellikleri bir şekilde kendi platformlarına uygun olabilecek şekilde ekleyerek rekabeti artırmayı hedefliyor.

Sıradaki hamle TikTok'tan geldi. Instagram'da bir süredir tüm kullanıcılar için açık olan Anket özelliği ve belli kullanıcılarda bulunan Yayın Kanalları özelliği, TikTok'a da geliyor. Bu iki özelliği de kapsayan yeni özellik Instagram'dakinden biraz daha farklı olacak.

TikTok'un Yeni Özelliği Test Aşamasında

TikTok, Salı günü TechCrunch'a yaptığı açıklamada, içerik üreticilerinin aboneleriyle etkileşimde bulunabileceği yeni bir alan üzerinde çalıştığını söyledi. "Sub Space" adındaki bu özellik, içerik üreticilerinin topluluklarıyla iletişimini artırmalarını sağlacak.

Özelliği Türkçe adının henüz belli olmasa da "Alt Alan" olarak çevriliyor. Bu özelliğe dair ekran görüntülerini ise Jonah Manzano isimli kullanıcı, X üzerinden paylaştı. Peki üreticiler bu özellikle neler yapabilecek?

(NEW) TikTok is introducing a feature called Sub Space, where you can simply post threads with a topic and create polls for subscribers! pic.twitter.com/OgBHgXRClt — Jonah Manzano (@jonah_manzano) February 6, 2024

TikTok'taki içerik üreticileri bu alanda bir konuyla ilgili başlıklar yayınlayabilecek. Aynı zamanda abonelerle sohbet etmek, etkileşimi artırmak için anket eklemek de mümkün olacak. Canlı yayınlarda da ödeme yapan abonelerle doğrudan sohbet edilebilecek.

Paylaşılan ekran görüntülerinde içerik üreticileri ve aboneler arasında farklı konular özelinde sohbet başlatabileceklerini de gösteriyor. Önerilen bir konu üzerine veya yeni bir konu hakkında konuşmak da seçenekler arasında olacak.

Buna örnek olarak üreticiler abonelerindne kendilerini tanıtmalarını isteyebilecek, soru sorabilecek ya da ilk izlenimleri hakkında farklı başlıklar oluşturulabilecek. Bu özellik Instagram'ın "Yayın Kanalları"na daha çok benzerlik gösteriyor.

Özelliğin henüz ne zaman kullanıma açılacağı bilinmemekle birlikte test aşamasında olduğu bilgisi verildi.