TikTok'a Yeni Bir Özellik Daha Geliyor: İçerik Üreticileri ve Aboneler Arasındaki Bağ Artacak!

TikTok ve Instagram arasında her zaman bir rekabet olduğunu söylemek yanlış olmaz. İki büyük platform, bünyelerine ekledikleri yeni özellikleri bir şekilde kendi platformlarına uygun olabilecek şekilde ekleyerek rekabeti artırmayı hedefliyor.

Sıradaki hamle TikTok'tan geldi. Instagram'da bir süredir tüm kullanıcılar için açık olan Anket özelliği ve belli kullanıcılarda bulunan Yayın Kanalları özelliği, TikTok'a da geliyor. Bu iki özelliği de kapsayan yeni özellik Instagram'dakinden biraz daha farklı olacak.

TikTok, Salı günü TechCrunch'a yaptığı açıklamada, içerik üreticilerinin aboneleriyle etkileşimde bulunabileceği yeni bir alan üzerinde çalıştığını söyledi. "Sub Space" adındaki bu özellik, içerik üreticilerinin topluluklarıyla iletişimini artırmalarını sağlacak.

Özelliği Türkçe adının henüz belli olmasa da "Alt Alan" olarak çevriliyor. Bu özelliğe dair ekran görüntülerini ise Jonah Manzano isimli kullanıcı, X üzerinden paylaştı. Peki üreticiler bu özellikle neler yapabilecek?

(NEW) TikTok is introducing a feature called Sub Space, where you can simply post threads with a topic and create polls for subscribers! pic.twitter.com/OgBHgXRClt